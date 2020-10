A magyar orvosok 40 százaléka kész otthagyni a közellátást, ha nem javítanak az új egészségügyi törvényen

A magyar orvosok 77 százaléka a jelenlegi formájában nem írja alá az új egészségügyi jogviszonyról szóló szerződést, közel 40 százalék pedig emiatt akár otthagyná a közellátást is, további közel 40% pedig vagy a szakmát, vagy az országot hagyná el – derül ki a Magyar Orvosi Kamara szerda reggel közzétett kutatásából. Ebben 3 nap alatt 7739 magyar orvos vett részt, akik közül 5970 orvos (77%) mondta azt, hogy jelenlegi formájában nem fogja aláírni az új jogviszonyt, közülük ezt az elutasító álláspontot 5110-en névvel is vállalták. A felmérésből az is kiderült, hogy a hazai szakorvosok több mint fele két vagy több állásban dolgozik egyszerre, majdnem kétharmaduk pedig egyáltalán nem fogad el hálapénzt. A megkérdezett orvosok 99 százaléka ragaszkodik ahhoz, hogy a kormány a MOK-ot érdemben vonja be a törvény végrehajtási rendeleteinek megalkotásába és 99 százalékuk ragaszkodik az átlátható, de szabad munkavállalás lehetőségéhez is.