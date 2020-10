Koronavírus: az éttermek és a bárok bezárására készül Németország

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A laphoz került kormányzati tájékoztató alapján a mai nap a regionális premierekkel folytatott megbeszélések után Merkel arra is fel fogja szólítani az állampolgárokat, hogy minimalizálják a találkozókat és kerüljék el a nem sürgős magánutazásokat. A dokumentumban szerepel az is, hogy a hatékony kontaktkutatás az ország számos részén lehetetlenné vált, és további korlátozások nélkül a fertőzések exponenciális növekedése nagy mértékben megterhelné a német egészségügyi rendszert néhány héten belül. Ez a súlyos esetek és halálozások jelentős növekedéséhez vezetne.

A javasolt korlátozásokat, amelyek november 4-én lépnének hatályba és a hónap végéig maradnának érvényben, még meg kell vitatnia az állami vezetőknek. Ha azonban elfogadják, a következő szigorítások lépnek életbe szerdától Németországban:

Az emberek csak a saját, és maximum egy másik háztartás tagjaival tartózkodhatnak a szabadban. A korlátozás kötelező lenne, a jogsértések pedig szankciókat vonnak maguk után

Az állampolgárokat arra kérnék, hogy tartózkodjanak a magánutazásoktól, beleértve a rokonok meglátogatását is. A szállodai szobák használata nem turisztikai célokra korlátozódna.

Minden szabadidős intézmény és létesítmény, például fitneszstúdiók, úszómedencék, színházak, operaházak, koncerttermek, vásárok, mozik és szabadidőparkok bezárnak.

Az éttermek, bárok, éjszakai klubok és hasonló létesítmények bezárnak.

Az iskolák és napközi otthonok, valamint a szupermarketek és fodrászszalonok nyitva maradnak a hatályos higiéniai előírások betartása mellett.

Németországban az új koronavírus-esetek száma szerdán reggelre 7890-el emelkedett, összesen 463 419 pozitív esetre. Nem Németország az egyetlen, aki ismételt szigorításokat vezet be, két héttel korábban Hollandiában is bezártak a bárok és éttermek, ma pedig akár teljes országzárat jelenthet be a francia kormányfő: