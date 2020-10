Koronavírus: aggasztó hírek Kecskemétről, gócpont lett a város

Aggasztó információk érkeznek Kecskemét koronavírus fertőzöttségével kapcsolatosan – írta szerdai bejegyzésében a Facebookon Szemereyné Pataki Klaudia, az alföldi megyeszékhely polgármestere.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A városvezető posztja szerint Kecskemét gócpontja lett a járványnak, ezért kéri a lakosságot, hogy az írott és íratlan járványügyi szabályokat egyaránt tartsa be. Emellett fokozott óvintézkedéseket vezetnek be, péntektől a szabadtéri piacokon (Budai utcai szabadtéri piac, Széchenyivárosi szabadtéri piac, nagybani piac, használtcikk piac) is elvárás lesz az orrot és szájat is eltakaró maszk viselése. Emellett a polgármester arra kérte az embereket, hogy a közelgő hétvégén a temetőkben is viseljenek maszkot.

A hivatalos adatok szerint Bács-Kiskun megyében eddig 1836 fertőzöttet regisztráltak, az elmúlt egy napban 94 új esetet találtak a szakemberek.

Címlapkép: Getty Images