Trump ujjong az amerikai GDP-adatot látva, és Bident ekézi

"Messze a legnagyobb és legjobb a történelemben" - értékelte Donald Trump a harmadik negyedéves GDP-adatot, amely szerint évesített negyedéves szinten 33,1%-kal nőtt az amerikai gazdaság. Trump szerint "Sleepy Joe Biden" adóemeléseivel mindezt tönkretenné, emiatt nagy szerencse, hogy az adatot még a november 3-i választás előtt közölték.

GDP number just announced. Biggest and Best in the History of our Country, and not even close. Next year will be FANTASTIC!!! However, Sleepy Joe Biden and his proposed record setting tax increase, would kill it all. So glad this great GDP number came out before November 3rd.