Adminisztrációcsökkentés: az adóhatósági áfabevallás tervezete és a béka lassú főzésének esete

Az adminisztrációs terheket csökkenti, hogy 2021 második félévétől az adóhivatal valamennyi cég számára elkészíti az áfabevallás tervezetét, így csaknem félmillió társaság mentesül a kötelezettség alól – adta hírül korábban a média a Pénzügyminiszter nyilatkozata alapján. De valóban így lesz?

Állítólag, ha a békát forró vízbe teszik, azonnal kiugrik, de ha langyos vízbe, majd azt fokozatosan felforralják, a vízben marad, és szép lassan megfő; lehet, a könyvelő-, adóbevallás készítő vállalkozók is erre sorsa jutnak az adminisztráció növekvő ráfordításai miatt. Ha az elmúlt évtizedek könyvelési, adózási adminisztráció csökkentés kommunikációját áttekintjük, úgy tűnhet, hogy az annyira lecsökkent, hogy szinte már nincs is.

14 éve, hogy az adóbevallásokra elkezdődött az elektronikus beadás előírása, adminisztráció csökkentésként, mint már sok esetben – az „érdekünkben” –, de az érintetteteket nem igen kérdezve. Volt is felzúdulás, és ennek nyomán a kisvállalkozásoknál először nem is volt kötelező. Arról már nem esett szó, hogy ez szinte mindenkinél saját anyagi ráfordítással járó bővítést is igényelt, nem lévén ehhez megfelelő számítástechnika eszköze, szoftvere, internete, és tudása. A könyvelők morogtak, de nem (nagyon) ellenkeztek, annak ellenére, hogy a megbízóik az ehhez szükséges tanulás, fejlesztés költségét nem nagyon fizették meg, így a díjaik nyomottak maradtak.

Egyébként is – hangzott már akkor is –, aki nem követi a számítástechnika, internet, stb fejlődését, és nem alkalmazza az újabb infó-technológiákat (ekkor még nem hívták digitalizációnak), az lemarad. Aztán sorra jöttek az újabb elektronikus bevallások: áfa, társasági adó, egyéb adók, környezetvédelmi termékdíj, ekaer, és továbbiak, a számviteli beszámoló elektronikus beadása, és ezek nyomán újabb tanulási, hardver- és szoftverfejlesztési kiadások. A munka ettől nem lett kevesebb, csak más – és esetenként még nőtt is. Mivel ezek bevezetése a pénzügyi kormányzat adminisztráció csökkentés szlogenje alatt zajlottak, és a megbízók egy része ezt el is hitte, vagy ha nem, akkor is volt mire hivatkoznia, hiszen azt sulykolták, hogy a munka mennyisége csökkent, és így általában visszautasították díjemelési igényeket.

Áfabevallás-tervezet egyszerűsége és a valóság

Januártól minden számlát látni fog adóhatóság. Ennek bevezethetősége állami oldalon jelentős anyagi ráfordítással valósult és valósul meg, a vállalkozások, a magánszemélyek adóiból, és a vissza nem térítendő uniós forrásokból. Arról nem esik szó, hogy ennek alkalmazásához a vállalkozásoknál is jelentős kiadás kell, mégpedig saját forrásból. Lehet azt mondani, hogy ez mindenki érdeke, mert újabb, jelentős lépést teszünk a gazdaság fehérítésére. Igen ez igaz, csak hát, akik eddig is tisztességesen adóztak, azok is viselik a bevezetés terheit.

Félrevezetőnek tartom, amikor a médiában megjelenő nyilatkozatokban az hangzik el, hogy milyen jó lesz vállalkozásoknak. A NAV az online számlaadatokból összeállítja az áfabevallás-tervezetet, és ezzel – mint elhangzott – csaknem félmillió társaság mentesül a bevallás készítés alól. Egy gombnyomás lesz az egész jóváhagyása, és kész is. Ezzel azonban szerintem – de a beszélgetéseim szerint szakmánk nagyon sok-sok gyakorlója szerint is, még ha van ettől eltérő szakmai szervezeti vélemény is – azt is sugallják, hogy gyakorlatilag nem lesz szükség az áfa bevallásnál a könyvelőre, adótanácsadóra, mert innentől a bevallás készítés és (a letölthető online számlákra alapozva) a könyvelés is faék egyszerűségű lesz. Az ilyen – még ha nem is szándékolt, de eredményét tekintve mégis káros – közlések nagyon félrevihetnek, mert rombolják a könyvelő és adótanácsadó szakma presztízsét, piacát.

Leszögezem: ha az áfa bevallás-tervezetet fogja használni a vállalkozó, a könyvelő a bevallásához, akkor sem fog mentesülni számlák eredeti bizonylat szerinti előírásos könyvelésétől, az áfa analitika vezetésétől, vagyis ezzel kapcsolatos adminisztrációja nem csökken. Ezekből a kötelező nyilvántartásokból minden adóhatósági tervezet nélkül jelenleg is automatikusan előállítható az áfa bevallás, és a már jól begyakorolt módon ugyancsak „szinte” egy gombnyomással be is lehet küldeni az adóhatóságnak.

Az áfabevallás-tervezetet használata nem kötelező, mindenki maga döntheti el, hogy dolgozik-e ezzel. Ha igen, akkor számok mögött lévő online számlák tételeit a NAV rendszeréből le kell tölteni, és azt tételesen össze kell hasonlítania az áfa analitikával a könyveléssel; ugyanez a helyzet, ha a letöltött online számlákat könyvelik „automatikusan”.

Ha szerencséje lesz, és a mind a két módban azonosak a számok, akkor nyert, elfogadja, és kész a bevallás, és nem kell a befogadott számlákról sem külön tételesen adatot szolgáltatnia (amely egyébként jelenleg is egy teljesen értelmetlen és bürokratikus adminisztrációs kötelezettség, mivel ezeket már látja az adóhatóság azelőtt, hogy a vállalkozások ismét megadnák számára).

És, ha nem egyezik – mert sokszor nem fog egyezni – a kiállított és kapott számlák szerinti könyvelés az ajánlással? Akkor az eltéréseknél el kell dönteni, hogy melyik a jó: a rendelkezésre álló számlák alapján kimutatott/könyvelt, vagy a letöltött.

Mi lesz a vitatott számlákkal? Ezek lehet, hogy csak később vagy soha sem kerülnek/kerülhetnek be a könyvelésbe, a levonható áfák körébe.

Lesznek késve megkapott számlák is, amelyek a NAV rendszerébe online számlaként már bekerültek, de mivel a számla nem áll rendelkezésére az áfát a törvény szerint nem lehet levonni.

További gondot jelent majd a le nem vonható áfát tartalmazó számla, valamint az összetett áfa szabályokból adódó egyéb eltérés.

Folytathatnám még több mindennel, de itt és most nem teszem. Ezek mind többletmunkát fognak jelenteni a könyvelőnek, az adóbevallást készítőnek, aminek az ellenértékére nem igen számíthat. Ez (a nem fizetett munkavégzés) áll arra is, hogy vélelmezhetően az adóhatóság ellenőrzési munkája is csökkenhet, mert már ellenőrzött, megbízhatóbb áfabevallást kap, és ellenőrzéskor kevesebb munkája lehet az ellenőrnek; sajnos ez a nem kívánt „könyvelőre már nem lesz szükség az áfa bevallásnál” gondolatot sugalló kommunikáció miatt nem volt a közvetített üzenetekben.

Mindeközben: a NAV „testvér” figyel?

Arról sem igen esik szó, hogy minden számla online beküldésével olyan információk kerülnek az adóhatósághoz, amelyre szerintem – de mások szerint is – az adóztatás ellenőrzéséhez nincs szükség, mert azok csak a vállalkozásra, és nem az államra tartozó üzleti adatok, és így ennek begyűjtését semmi nem indokolhatja.

Nagy a veszélye, hogy adatszivárgás vagy rosszindulatú informatikai támadás esetén olyan adatok kerülhetnek ki, amelyek üzleti érdekeket sérthetnek.

Nem tudjuk, hogy a beküldött számlák adatainak informatikai tárolására, őrzésére, azokhoz történő hozzáférésre milyen biztonsági és idő szabályok vonatkoznak, mert nincsenek erről megnyugtató és részletes információk. Csak jóhiszeműen el kell hinni, hogy minden rendben van és lesz; biztonságosan őrzik az adatokat, és kizárt azok nem megfelelő célra történő használata: remélem, így van és így is marad. De azért kérdezem: ki őrzi az őrzőket?

