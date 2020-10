Amerikai elnökválasztás: mi jelenti a legnagyobb kockázatot Európára, a piacokra és a világgazdaságra?

Sok szempontból precedens nélküli amerikai elnökválasztás elé nézünk, a jelöltek gazdaságpolitikai elképzelései, valamint a demokrata és republikánus tábor között jelentős szakadék húzódik. De mi jelenti a legnagyobb kockázatot a piacokra nézve: Joe Biden adóemelései, Donald Trump belengetett kereskedelmi háborúi, vagy a választáshoz kapcsolódó bizonytalanságok? És mi vár az amerikai - és ezen keresztül a világgazdaságra, ha Biden baloldali gazdaságpolitikája leváltja a konzervatív trumpi kurzust? Ezekről beszélgetünk a Portfolio legújabb podcastjében.

Majdhogynem polgárháborús hangulatban várja az Egyesült Államok a november 3-i elnökválasztást, ahol Donald Trump republikánus elnök Joe Biden demokrata elnökjelölttel csap össze az elnöki címért.

A két jelölt teljesen mást gondol a világról, gazdaságpolitikái elképzeléseik között aligha lehetne nagyobb a szakadék.

De milyen hatása lenne Trump újrázásának vagy Biden győzelmének a világgazdaságra és Európára nézve? Hogyan befolyásolná egy demokrata győzelem a piacokat? Reális opció a kereskedelmi háború Európa és Amerika között? Ezeket járjuk közbe a Portfolio legújabb podcastjében, ahol Kovács Krisztián, a Concorde üzletfejlesztésért és stratégiai tervezésért felelős igazgatója, és Zsoldos Ákos, a Portfolio makrogazdasági elemzője beszélget Orosz Márton szerkesztővel.

A beszélgetés során körbejártuk a választás lehetséges kimeneteleit, szóba került a kongresszusi választások fontossága, a jelöltek külpolitikai és külgazdasági elképzelései, de az amerikai gazdaság strukturális problémáiról, valamint az érkező mentőcsomag szükségességéről (vagy szükségtelenségéről) is beszélünk. Ráadásként még néhány tévhitet is eloszlatunk a jelöltek gazdaságpolitikai víziójával kapcsolatban. Érdemes tehát meghallgatni minket, és érdemes minket követni Spotify-on és iTunes-on is!

