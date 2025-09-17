Ma dönt a kamatokról az amerikai jegybank - Mi lesz a befektetéseinkkel? Jöhet az esés?

Az amerikai jegybank ma hozza meg idei első nagy döntését: a piac szinte biztosra veszi a kamatvágást. A kérdés nemcsak az, hogy mekkora lesz a csökkentés, hanem, hogy mit üzen Jerome Powell a további kamatpályáról. Sokak szerint nem jó ómen, hogy történelmi csúcson van az amerikai (és sok más) részvénypiac, amikor jön a kamatvágás, és azzal el is indulhat egy nagyobb esés a piacokon. Megnéztük, mi történt korábban a tőzsdéken, amikor tőzsdei csúcson vágott a Fed. A mai kamatdöntés nemcsak Amerikát érinti, hanem a megtakarításaid és befektetéseinket is.

Jöhet az idei első amerikai kamatvágás

Viszonylag nagy a nyomás az amerikai jegybankon, hogy a mai ülésén kamatvágásról döntsön. Ha Donald Trumpon múlna, már néhány száz bázisponttal lejjebb lenne az irányadó kamatráta,

de egyelőre még nem ő, vagy az ő általa kinevezett jegybankárok döntenek erről.

Az amerikai elnök hétfőn ismét nagy vehemenciával sürgette a jegybankot, hogy jelentősen csökkentse az irányadó kamatot, a Truth Social-ön Trump azt írta, hogy Jerome Powell Fed-elnöknek