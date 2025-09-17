Ma dönt a kamatokról az amerikai jegybank - Mi lesz a befektetéseinkkel? Jöhet az esés?

Jöhet az idei első amerikai kamatvágás
Viszonylag nagy a nyomás az amerikai jegybankon, hogy a mai ülésén kamatvágásról döntsön. Ha Donald Trumpon múlna, már néhány száz bázisponttal lejjebb lenne az irányadó kamatráta,
de egyelőre még nem ő, vagy az ő általa kinevezett jegybankárok döntenek erről.
Az amerikai elnök hétfőn ismét nagy vehemenciával sürgette a jegybankot, hogy jelentősen csökkentse az irányadó kamatot, a Truth Social-ön Trump azt írta, hogy Jerome Powell Fed-elnöknek
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés