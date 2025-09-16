  • Megjelenítés
Már a magánegészségügyben sem nőnek a fák az égig
Portfolio
Már meghallgatható a Portfolio Checklist keddi adása, amelynek első részében a magyar magánegészségügy helyzetével foglalkoztunk, és annak jártunk utána, meddig nőhetnek még a szolgáltatások díjai és hogyan reagálhat a piac a folyamatos költségnyomásra. A témáról Csiki Gergely, a Portfolio lapigazgatója beszélt. A műsor második felében a müncheni IAA Mobility autókiállításról számoltunk be Nagy Viktor, a Portfolio vezető elemzőjének segítségével.
Portfolio Private Health Forum 2025
A magyar egészségügy legfontosabb és legégetőbb kérdéseit tárgyaljuk ki a magánegészségügyi piac találkozási pontjává vált Private Health Forumon szeptember 30-án. Most érdemes regisztrálni a nagyszabású és sok újdonságot felvonultató szakmai eseményre!
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Magánegészségügy - (01:21)
  • IAA Mobility 2025 Motor Show − (14:23)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

