Nekimegy a kormány a rémhír terjesztőknek, oltáselleneseknek és a vírusteszten nyerészkedőknek

Nagy kárt okoznak össztársadalmi szinten az álhír- és rémhírterjesztők, illetve az oltásellenes emberek, mert gyengítik a járványügyi védekezés sikerességét, így jelenleg is több eljárás van folyamatban ellenük - hangzott el az operatív törzs pénteki tájékoztatóján. Azt is bejelentette Schanda Tamás, az ITM államtitkára, hogy négyből egy koronavírus-teszteléssel foglalkozó cégnél találtak jogsértéseket, így a 20-ból 17 cégnél fogyasztóvédelmi eljárások indultak, és néhánynál már bírságot is kiszabtak. A fő üzenete az volt, hogy senki ne nyerészkedjen a járványügyi védekezésen, és minden szolgáltató ténylegesen 19500 forintért, a hatósági áron végezze el a vírusteszteket, ne pedig drágábban. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ főosztályvezetője a halottak napi események miatt felhívta a figyelmet arra, hogy a temetőlátogatások sortán is tartsuk be a járványügyi szabályokat és akár a temetőkben is viseljünk maszkot.