Orbán Viktor: hétfőtől új világ jön a védekezésben, áprilisig kell kibírni a járványhelyzetet

Az európai lezárásokról, korlátozásokról úgy látja: „Mindenki csinál valamit, mindenki szigorít valamit. Az intézkedések szigorúsága és a helyzet nem mindenhol van összhangban”, mert arra utalt, hogy néhol a helyzet nem olyan súlyos, mint amennyire szigorúak az intézkedések.

„Én annak vagyok a híve, hogy üssünk le néhány szabályt, azok legyenek komolyak és azokat tartsuk is be. A már meghozott szabályok betartásában látjuk a helyzet kulcsát. Most is hoztunk néhány szigorító szabályt, alapvetően a maszkhasználatról”. Ezek meg is jelentek a magyar Közlönyben, amelyek hétfőtől lépnek hatályba (vendéglátó helyek és rendezvényeken is kötelezően viselni kell, részletek itt.)

Én abban látom a kulcsot, hogy a maszkviselést be kell tartani. A helyzet és a fertőzés arányszámai arra késztetnek minket, hogy tekintsük úgy, vége a beszoktatási időszaknak.

Emlékeztetett arra, hogy "meghozta a kormány a szükséges jogszabályi döntéseket" és

hétfőtől az ellenőrzések tekintetében egy új világ kezdődik. Eddig a rendőrség kért, magyarázott, mostantól már büntet és kész.

Hozzátette: a fertőzési számok továbbra sem lesznek kedvezőek, a védekezés közös felelősség, mindenkinek van felelőssége.

"A maszkot hordani kell, aki nem hordja, az felelőtlen és veszélybe sodorja az ismerősi körét. A rendőrségnek joga van bezárni az éttermet, akár kulturális és sportrendezvényeket is. Eljött ez a pillanat is."