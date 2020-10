MTI Cikk mentése Megosztás

A több mint 200 milliárd forintból megújított Rákos-Hatvan vasútvonalnak is köszönhetően példátlan járatbővítést hajtott végre a MÁV Eger és Budapest között, hiszen az eddigi kétóránként helyett most már óránként indulnak járatok, és a gyorsvonati pótjegy is kivezetésre került - hívta fel a figyelmet a változásokra az egri vasútállomáson tartott sajtótájékoztatón a társaság elnök-vezérigazgatója.