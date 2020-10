Kocsis Máté: A járvány tombol, fontos, hogy mindenki betartsa a szabályokat!

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Akik alábecsülik a járványt, azoknak is meg kell érteniük, hogy nemcsak saját egészségükkel játszanak, hanem másokéval is, ezért kell keményebben szankcionálni, ha valaki nem tartja be a szabályokat, írta Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté, aki kiemelte, hogy több ponton szigorítottak a héten a szabályozáson, aki például megszegi a karanténszabályokat, akár 150 ezer forintos bírságra is számíthat.