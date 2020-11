Fitch Solutions: Biden és a demokraták tarolnak a választáson, és ez jót tesz majd a gazdaságnak

A „kék hullámra” van a legnagyobb valószínűség az amerikai elnökválasztáson a Fitch Solutions szerint, ami azt jelentené, hogy Joe Biden elnyeri az elnöki tisztséget, a demokraták pedig megszerzik a többséget a Szenátusban. A gazdasági helyzet, a koronavírus gyors terjedése, a demokraták körében látott magas részvétel mind aláássák Trump újraválasztási esélyeit. Ha ez a forgatókönyv megvalósulna, akkor a Fitch Solutions szerint az új kormány a Kongresszussal közösen további élénkítőcsomag elfogadásáról és infrastruktúra-fejlesztésről dönthet, a világkereskedelmet érintő kockázatok pedig mérséklődnének. A Demokrata Párton belüli törésvonalak viszont kockázatokat rejtenek magukban. Az ösztönzőcsomagra szükség is van, mert a gazdaság továbbra sincs jó állapotban.

A jelenlegi felmérések szerint az amerikai elnökválasztáson Joseph Bidennek van nagyobb esélye a győzelemre, a friss felmérések szerint a legtöbb csatatér-államban ő vezet, és az előnye nőtt is az elmúlt néhány napban. A választásokon már több mint 80 millió amerikai adta le a voksát, könnyen lehet, hogy az idei elnökválasztáson rekord részvétel lesz majd.

Így látja a Fitch Solutions is – az elemzőintézet szerint arra van a legnagyobb esély, hogy Biden megnyeri az elnöki címet, és mellé a demokraták is elhódítják a Szenátust a mostani republikánus többségtől. Szeptemberben az intézet még 70%-os valószínűséggel számított Biden győzelmére, ezzel együtt a demokrata győzelemre a Szenátusban 35%-os valószínűséget láttak. Mindezt az elmúlt néhány hét során módosította a Fitch, és most már

50%-os valószínűséggel gondolja úgy, hogy Biden győzelme mellé a demokraták megszerzik a Szenátust is.