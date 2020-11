Kiszámolták: ennyibe kerül a koronavírus-válság a magyar államnak

A koronavírus-járvány elleni egészségügyi védekezés és a járvány gazdasági hatásainak kezelését célzó intézkedések költségvetési hatása a GDP 7,3 százaléka lehet 2020-ban - számolták ki legfrissebb elemzésükben a Magyar Nemzeti Bank közgazdászai.

2020-ban a költségvetés GDP-arányos hiánya 7-7,5 százalék lehet. A 2019 júliusában elfogadott 2020. évi költségvetési törvény az ESA-hiányt a GDP 1 százalékában határozta meg a GDP 1 százalékának megfelelő tartalékok mellett. A minden korábbinál alacsonyabb hiánycélnak és a magas tartalékoknak köszönhetően a költségvetésben jelentős mozgástér állt rendelkezésre a pandémia egészségügyi és gazdasági hatásainak kezelésére.

Védekezés két fronton: a gazdaságban és az egészségügyben

A közvetlen költségvetési hatással járó intézkedések a GDP 7,3 százalékát tehetik ki, amelyek jelentős részét átcsoportosításokból, a tartalékok felhasználásából, adóemelésekből (kiskereskedelmi különadó, pénzügyi szervezetek hozzájárulása), valamint az európai uniós források átcsoportosításából fedezheti a kormányzat - írják az elemzők.

Becslésük szerint az intézkedések nettó egyenleghatása a GDP 3,2 százaléka lehet.

Az alábbi táblázatban részletezték az MNB elemzői a koronavírus elleni intézkedések idei becsült hatását.

Arra is kitértek a közgazdászok az anyagban, hogy 2020. szeptember 21-ig összesen 1860 milliárd forint kifizetéséről döntött a kormány a Gazdaságvédelmi Alap terhére, ami a GDP 4 százalékának felel meg. Az Alap kiadásai támogatják a gazdaság újraindítását is, mivel ebből a keretből finanszírozhatnak jelentősebb összegben állami beruházásokat is. A Gazdaságvédelmi Alap kiadásainak részét képezik a 199 milliárd forint keretösszegű versenyképességnövelő támogatások is.

A versenyképességnövelő támogatások 30 iparágban összesen 155 ezer munkahelyet védenek meg, és425 milliárd forintnyi új beruházás megvalósulását teszik lehetővé. A vállalatok finanszírozását támogatjáktovábbá a tőke- és garanciaprogramok is, amelyek teljes összege 2100 milliárd forint.

Az MNB szakértői külön összefoglalták az adócsökkentések és családtámogatási lépések becsült hatásait.

A bejelentett intézkedések jelentős részét átcsoportosításokból, a tartalékok felhasználásából, bevételnövelő intézkedésekből, valamint az európai uniós források átcsoportosításából fedezheti a kormány. 2020-ban 125 milliárd forintot tehetnek ki a bevételnövelő intézkedések. 55 milliárd forinttal megemelésre kerül a bankadó amit a bankok a következő öt évben levonhatnak az adójukból. Bevezetésre kerül a kiskereskedelmi különadó a veszélyhelyzet végéig. Az adó alanya a bolti, valamint a gépjármű- és üzemanyag-kiskereskedők. Az adót a nettó árbevétel alapján kell megfizetni, az adókulcs emelkedik az árbevétellel. Az adóból várhatóan 36 milliárd forint bevétele származik a költségvetésnek. A gépjárműadó önkormányzatokat illető része a központi költségvetésbe kerül átirányításra, ami 34 milliárd forint többletbevételt jelent a központi költségvetésnek.

A költségvetési átcsoportosítások, valamint az Országvédelmi Alap felhasználása együttesen 1451 milliárd forintnyi forrásteremtő intézkedést jelentenek. Ezen belül az központi intézmények és programok megtakarításai 943 milliárd forintot, az Országvédelmi Alap felhasználása a járvány elleni védekezésre 378 milliárd forintot, míg az egészségügyi szakdolgozók és védőnők korábban eldöntött béremelése 82 milliárd forintot jelent. Emellett a pártok támogatásából 1,3 milliárd forintot, a helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiadásaiból pedig 47 milliárd forintot csoportosítottak át a járvány elleni védekezésre. További forrásteremtő intézkedés, hogy 397 milliárd forintnyi uniós támogatás átcsoportosításra kerül a járvány gazdasági hatásait enyhítő programokra. Ez azt jelenti, hogy a korábban már lehívni tervezett uniós forrásokat más célra használnak fel (nem addicionális forráslehívásról van szó).

A gazdaság lassulása jelentősen mérsékli az adóbevételeket a tervezetthez képest, amelyek így összesen 1160-1300 milliárd forinttal (a GDP 2,5-2,8 százalékával) elmaradhatnak a törvényi előirányzattól. A gazdaságvédelmi intézkedések abba az irányba mutatnak, hogy a tavaly a GDP 6 százalékát kitevő kormányzati beruházások (uniós és saját forrásból együttesen) továbbra is magasan alakulhatnak, a tényleges megvalósulás esetén jelentős mértékben hozzájárulva a költségvetés anticiklikus viselkedéséhez.

De mi lesz az adóssággal?

A koronavírus-járvány következtében kedvezőtlenebbé váló gazdasági környezet, valamint a járvány egészségügyi és gazdasági hatásainak enyhítése érdekében szükséges intézkedések miatt a GDP-arányos államadósság 2020-ban átmenetileg 76 százalékra emelkedik a 2019. év végi 65,4 százalékról. 2021-től ugyanakkor az államadósság-ráta ismét csökkenő pályára áll.

A hazai adósságráta idei évi emelkedése átlag alattinak tekinthető nemzetközi összehasonlításban. A GDParányos bruttó államadósság 2020-ban az EU esetében átlagosan 16 százalékponttal, míg a V4 országokban 10 százalékponttal emelkedhet az előző évhez képest.

Címlapkép: Varga Mihály pénzügyminiszter Országgyűlés plenáris ülésén, amelyen felszólalt a 2019-es költségvetés zárszámadásáról folytatott vitában 2020. október 21-én. Forrása: MTI/Koszticsák Szilárd