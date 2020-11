Novák Katalin újabb jó hírt jelentett be a lakásvásárlóknak

Maximálni fogja a kormány az ingatlan vásárlása esetén fizetendő közjegyzői díjakat - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Novák Katalin azt mondta: a cél az, hogy ne lehessen akármekkora összeget elkérni, ha valaki ingatlant vásárol, és ahhoz hitelt vesz fel. Ez több tízezer forint megtakarítást jelenthet a családoknak - emelte ki. A miniszter emlékeztetett: januártól 5 százalékra csökken a lakásáfa, a családi otthonteremtési kedvezménnyel (csok) vásárolt ingatlanok esetében pedig ez az 5 százalék is visszaigényelhető lesz. Ezzel és az illetékmentességgel egy 50 millió forintos ingatlan vásárlásakor 15,5 millió forint spórolható meg.

Az otthonteremtési program amellett, hogy olyan, kézzel fogható lehetőséget ad, amellyel önerő nélkül is elindulhat egy fiatal pár a családalapítás útján, dinamikát is ad az építőiparnak, ezáltal segíti a gazdaság növekedését - hangsúlyozta. Novák Katalin kitért arra is: januártól akár a csok teljes összegét és a kedvezményes kamatozású kölcsönt is felveheti, aki beépíti egy családi ház tetőterét, és így külön bejáratú otthont hoz létre.

A közjegyzői díjak nagyon régi problémáját jelentik a lakáshitelezésnek. Akkor, amikor a pénzügyi szektor digitalizációja már javában tart, még mindig nem arról folyik eszmecsere Magyarországon, miként lehetne kiváltani a közjegyzők munkáját a hitelezésben egy automatizáltan működő központi digitális platformmal. Ehelyett tavaly még a lakáshitelezést drágító közjegyzői díjak emelkedéséről voltunk kénytelenek írni. Az a mostani bejelentésből még nem derül ki, hogy pontosan milyen megoldást választ a kormány a díjak maximálására.

Címlapkép: Getty Images