Itt az év legfontosabb hete: a Fed rögtön be is árazhatja az új elnököt

Napokon belül kiderülhet, ki lesz az USA elnöke a következő négy évben, feltéve, hogy nem lesz nagyon szoros az eredmény és nem húzódik el a győztes kihirdetése. Az amerikai választók döntése az egész világra hatással lehet, így nekünk is érdemes lesz figyelni az eredményt. Két nappal a választás után pedig kamatdöntő ülésén a Fed rögtön értékelheti is az eredményt.

Várhatóan hétfő reggel jelenik meg a magyar feldolgozóipar beszerzési menedzserindexe, vagyis képet kaphatunk arról, mennyire lassult tovább az aktivitás, illetve milyen kilátásokkal futunk neki a negyedik negyedévnek. A tengerentúlon is a fontos konjunktúraadatot közli az ISM a nap második felében.

2020. november 2-8. makronaptár Magyar makrogazdaság november 2. hétfő 9:00 MLBKT Feldolgozóipari bmi okt. november 2. hétfő 15:00 MNB Devizaswap-tender november 3. kedd 8:30 MNB Hitelintézetek mérlege szept. november 3. kedd 8:30 MNB Hitel- és kamatstatisztika szept. november 3. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj-aukció november 3. kedd 13:00 MNB Kötvényvásárlási aukció november 4. szerda 17:00 MNB Repotender november 5. csütörtök 9:00 KSH Kiskereskedelem szept. november 5. csütörtök 9:00 KSH Lakásépítések, építési engedélyek Q3 november 5. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció november 5. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender november 6. péntek 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok okt. november 6. péntek 9:00 KSH Ipar szept. november 6. péntek 9:00 KSH Külkereskedelem szept. Nemzetközi makrogazdaság november 2. hétfő 2:45 Kína Caixin feldolgozóipari bmi okt. november 2. hétfő 16:00 USA ISM feldolgozóipari bmi okt. november 3. kedd USA Elnökválasztás november 4. szerda 14:15 USA ADP munkaerőpiaci index okt. november 5. csütörtök EU Európai Bizottság előrejelzés november 5 csütörtök 7:00 Németo. Gyáripari megrendelések szept. november 5. csütörtök 11:00 EU Kiskereskedelem szept. november 5. csütörtök 13:00 UK Bank of England kamatdöntés november 5. csütörtök 14:30 USA Heti munkanélküliség november 5. csütörtök 20:00 USA Fed kamatdöntés november 5. csütörtök 20:30 USA Jerome Powell sajtótájékoztatója november 6. péntek 8:00 Németo. Ipar szept. november 6. péntek 14:30 USA Munkanélküliség okt. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Kedden jön az év egyik legfontosabb eseménye, az amerikai elnökválasztás, bár annak eredményét magyar idő szerint már csak szerdán ismerhetjük majd meg. Itthon az MNB szokásos heti kötvényvásárlási aukciójára lehet érdemes figyelni, bár meglepő lenne, ha változtatna az eddigi 40 milliárd forintos vásárláson a jegybank.

A szerdai nap biztosan az elnökválasztás jegyében telik majd a piacokon, itthon nem is lesz semmilyen említésre méltó makroadat. A tengerentúlon az ADP munkaerőpiaci index is megjelenik, mely a magánszektor foglalkoztatásának változásáról számol majd be.

A KSH csütörtök reggel publikálja a kiskereskedelem szeptemberi adatát, illetve a harmadik negyedéves lakáspiaci statisztikákat. Emellett szokás szerint említést érdemel az MNB egyhetes betéti tendere, főleg akkor, ha addig új rekordszintre gyengül a forint az euróval szemben. Az előzetes naptár szerint csütörtökön jelenhet meg az Európai Bizottság friss gazdasági prognózisa, mely Magyarországra is új előrejelzést tartalmaz. Az előző anyagban 7%-os idei gazdasági visszaeséssel kalkuláltak a brüsszeli testület szakemberei nálunk. A nap második felében pedig a Bank of England és a Fed is kamatdöntő ülést tart, főleg utóbbi lehet érdekes az elnökválasztás eredményének fényében vagy szoros eredmény esetén a bizonytalanságot értékelve.

A hét utolsó munkanapján az MNB a nemzetközi tartalékok állásáról, a KSH pedig az iparról és a külkereskedelemről teszi közzé a friss adatait. Németországban szintén az ipari termelés adata jelenik meg pénteken, míg Amerikában az októberi munkaerőpiaci adat érdemel említést.

