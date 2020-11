Új szereplő pörgetheti fel az e-töltő hálózatok kiépítését

Az idei évben több fordulat is felrázta az egyébként is intenzív növekedésben lévő elektromos töltők piacát. Májustól néhány kivételtől eltekintve gyakorlatilag megszűnt az elektromos autók ingyenes töltése Magyarországon, amely növelte a piaci szereplők motivációját a töltőinfrastruktúra fejlesztésében. Ezt a versenyt tovább élénkíti egy olyan új szereplő, amely anyacége révén ki tudja használni többek között a villamosenergia termelésből adódó szinergiákat.

Tovább bővíti a fenntarthatóságra fókuszáló szolgáltatásainak körét az ALTEO, amely ALTE-GO Kft. nevű cégén keresztül tervezi töltők értékesítését, telepítését és teljeskörű üzemeltetését országszerte.

A következő három évben több mint 500 töltőt fogunk telepíteni és ezek üzemeltetését is biztosítani fogjuk

– mondta a Portfolio-nak Novotny Dénes, az ALTE-GO Kft. ügyvezetője.

Ma Magyarországon körülbelül 1000 helyszínen tölthetik járműveiket az elektromos autóval közlekedők, a KSH adatai szerint 2019 végén az ország szinte összes településéről elérhetővé vált legalább egy berendezés 50 kilométeren belül, de sok esetben már 25 kilométeren belül is. A területi lefedettségen nagymértékben lendítettek az állami kezdeményezésű töltőtelepítések, de a nagyobb településeken a versenyszféra növelte jelentősen a töltő-pontok számát. Ugyanakkor a nagyobb teljesítményű és gyorsabb töltést biztosító villámtöltők lefedettsége még alacsonyabb szintű.

Másik problémás terület az irodaházak, vállalati telephelyek, ahol a rendelkezésre álló villamosenergia-kapacitás nem mindig elegendő az autók töltése általi plusz energiaigény kiszolgálására. „Szakmai ártalom, de sokszor, amikor megállok egy étterem parkolójában vagy egy irodaház mélygarázsában, rögtön azt nézem, hogy ott hova lenne érdemes töltőberendezést telepíteni. Fontos, hogy közel essen az épület villamosenergia elosztója és könnyen megközelíthető legyen a parkolóhely. Sok esetben sajnos ez a kettő nem találkozik és emiatt nem is maga a töltőberendezés, hanem annak kiépítése a jelentős költség” – mondta Novotny.

Az üzletág indításának terve már az ALTEO 2019-es stratégiájában szerepelt olyan területként, amelyben üzleti lehetőséget látnak és amelyben stratégiai pozíciók kialakítása a cél. Jelenleg folyamatban van a cég egy mintaprojektje, amelyben egy átfogó töltési megoldást tesztelnek egy működő irodaházban. Ennek része egy dinamikus töltés-menedzsment rendszer, amely a ház adott pillanatban rendelkezésre álló kapacitását osztja szét a töltők között, figyelve, hogy melyik gépjármű mennyi energiát tud felvenni. Fontos eleme a töltési szolgáltatásnak az irodaház bérlőivel való elszámolás, valamint egy úgynevezett Charging Policy, amely a töltők kihasználását növeli.

Csak a publikus töltésből nem lehet megélni

Bár elsősorban irodaházakban, parkolóházakban, vállalatok telephelyein képzelik el a töltők telepítését és üzemeltetését, a lakossági piac felé is nyitnak és családi és társasházak számára is elérhetővé teszik a szolgáltatást, sőt, stratégiai partnerségek keretében nyilvános töltőállomások kiépítését is tervezik.

A telepített töltőkhöz a vállalat teljeskörű üzemeltetési szolgáltatást kínál, beleértve

a 0-24 órás telefonos ügyfélszolgálatot,

a töltőberendezések műszaki karbantartását

és egy teljeskörű kiszolgálást nyújtó informatikai rendszert, amely révén biztosított a berendezések és töltések folyamatos figyelemmel kísérése, valamint a fizetés és az elszámolás.

Bár az üzemeltetési költségek fajlagosan egyre alacsonyabbak, minél több töltőt üzemeltet a vállalat, Novotny szerint egy töltőt nem lehet nyereségesen üzemeltetni, ha csak a publikus töltésekből származó bevételre építik az üzleti modellt.

„Fontos megtalálni azokat az addicionális szolgáltatásokat, partneri együttműködéseket, amely révén növelhetők a bevételek. Jó lehetőség például számunkra a SHARE NOW autómegosztó szolgáltatóval való együttműködés: a vállalat autóit töltve növekszik a töltőink kihasználtsága” – tette hozzá.

Ugyanakkor az ALTEO többségi tulajdonosa, a Wallis Csoporton belüli gépjárműkereskedések, ingatlanüzemeltetők és autómegosztó-szolgáltatók lehetővé teszik, hogy már az elektromos autó vásárlásakor vagy bérlésekor belépjenek szolgáltatásukkal az értékláncba.

„Novembertől a Wallis gépjárműszalonokban elérhetők lesznek az otthoni töltők, amiket a kiválasztott autó megérkezéséig be is építünk, a töltőberendezésekkel együtt felszereljük a Fi-relét, kismegszakítót, átnézzük a vezetékhálózatot és a telepített töltőket rendszeresen karbantartjuk” – tette hozzá a cég ügyvezetője.

Szintén a Wallis-os háttérnek köszönhető, hogy az első publikus töltők telepítése is folyamatban van: a cégcsoporthoz tartozó, budaörsi Praktiker áruház elő kerül két AC-töltőberendezés, de az ALTEO saját telephelyein is megkezdődtek a telepítések, és ezzel párhuzamosan a céges gépjárműflottában is megjelentek az elektromosan tölthető autók.

Az év hátralévő részében a társaság további publikus töltőberendezések átadását tervezi és elindítja értékesítési együttműködését a gépjármű-kereskedésekkel.

„Az e-mobilitás üzletág elindításával egy eddig hiányzó láncszem épül be az ALTEO gépezetébe. Az új tevékenységi kör bővíti jelenlétünket az energetikai piacon, illetve biztosítja, hogy az elektromos gépjármű töltőberendezések értékesítésével, telepítésével és üzemeltetésével aktív szereplői legyünk a hazai e-mobilitásnak. Ahogy arra a 2020-2024-es időszakra vonatkozó stratégiánkban is utaltunk, komoly üzleti lehetőségeket látunk a szektorban, hiszen az e-mobilitás várható terjedése erős növekedési impulzust adhat a villamosenergia szektor egészének” – mondta a tervekről ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója.

