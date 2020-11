Egészségügyi csúcsvezetőket keres a kormány, januártól új világ jön

Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter ma írásban, hivatalos levélben is felkérte azokat a szakembereket, akiket az állami kórházak vezetőinek kiválasztására javaslattevő bizottságba jelölt a kormány - derül ki az EMMI keddi közleményéből. Közben olyan hírek érkeznek, hogy januártól rendszerátalakítás is lesz az egészségügyben.

Az MTA Titkárság köztestületi igazgatójának, Oberfrank Ferencnek a vezetésével megalakuló bizottság az országos intézetek, a megyei kórházak és az egyetemi klinikák leendő vezetőinek személyére tesz majd javaslatot. A bizottság tagja még Bedros J. Róbert miniszterelnöki megbízott, Szócska Miklós, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánja és Müller Cecília országos tisztifőorvos. Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke elfoglaltságára hivatkozva nem vállalta a megbízást - olvasható a tárca közleményében.

A bizottság javaslatát áttekintve a végleges döntést Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter hozza meg az új kórházvezetők személyéről.

A Magyar Orvosi Kamara honlapján is olvasható beszámoló szerint múlt hét „péntek délutánra az elnök meghívást kapott Pintér Sándor belügyminiszterhez. Az előzetes várakozásokkal ellentétben a találkozón nem kerültek szóba a kamara számára fontos, a jogviszony-törvénnyel és a járványhelyzettel kapcsolatos kérdések, hanem egy rövid beszámoló hangzott el a kórházirányítás új struktúrájáról.”

A Népszava közben azt írja információi alapján, hogy

az új egészségügyi rendszer mintegy 40 „csúcsvezetőjét” keresi Pintér Sándor belügyminiszter.

Az új „csúcskórház-igazgatók” tervezett tömeges válogatása is kapcsolódik a jogállási törvényhez, mivel az annak életbelépése után kialakuló új struktúrában ők lennének az egyes területek egészségügyi ellátásáért felelős vezetők. Hozzájuk tartozna a régió többi kórháza, rendelőintézete, alapellátója is. Egyes források szerint ők kormánytisztviselői státuszban dolgoznának.

Ezek a vezetők már január előtt elfoglalhatják a pozíciójukat, mivel a terv szerint ők kötnék meg a jogállási törvényben előírt új munkaszerződéseket az állami szolgálatban maradó dolgozókkal - írja a lap.

Egyelőre az is tisztázatlan, hogy mi lesz a sorsuk a most is regnáló, határozott időre kinevezett főigazgatóknak az új struktúrában. Jelenleg is vannak futó pályázatok, ezeket – eredmény hirdetés helyett – érvénytelenítik.

Az is érdekes, hogy még azt sem lehet tudni, hogy hogyan fog kinézni az egészségügyi ellátórendszer új struktúrája.

