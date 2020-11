Koronavírus: az utolsó pillanatban meg is jelent a kormánydöntés a kijárási korlátozásról

Orbán Viktor kedd esti bejelentésével összhangban a Magyar Közlöny friss számában meg is jelentek a kormány döntései, amelyekkel a járvány fenyegető második hulláma ellen küzd Magyarország.

Orbán Viktor kedd este ismertette a kormány legújabb döntéseit egy rövid videóban.

Itt a veszélyhelyzet!

Az éjfél előtt pár perccel - vagyis az utolsó pillanatban - megjelent közlöny két rendeletet tartalmaz:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről, valamint

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről

"A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki

- áll az első rendeletben.

Ugyanez a rendelet mondja ki, hogy a kormány a koronavírus világjárvány következményeinek elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelöli ki. A miniszterelnököt az (1) bekezdés szerinti feladatának ellátásában a járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel létrehozott Operatív Törzs segíti.

Az is kiderül a kormány döntéséből, hogy "a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek".

A kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja. A kormány az állampolgárok együttműködését kéri a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések végrehajtásában - zárul a rendelet.

Ez a rendelet november 4-én, vagyis szerdán lép hatályba.

Itt vannak az intézkedések

A kedd éjszakai közlönyben megjelent másik rendelet pedig a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedéseket tartalmazza hat pontban:

1. A kijárási korlátozás. Éjfél és reggel 5 óra között – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. Van néhány kivétel, amikor el lehet hagyni a szálláshelyet és közterületen lehet tartózkodni:

munkavégzés céljából,

a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából

a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából

egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal

"Ha az Országgyűlés e rendelet hatályát meghosszabbítja, az (1) bekezdés szerinti kijárási korlátozás hatályának a fenntartásról a Kormány legkésőbb 2020. november 30-án döntést hoz" - mondja ki a jogszabály.

2. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések. Ennek értelmében tilos az olyan rendezvény helyszínén tartózkodni,

amely rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújt és

amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

Egyúttal tilos az (1) bekezdés szerinti rendezvényt szervezni, illetve tartani.

3. A kulturális rendezvényekre és helyszínekre, a mozielőadásokra, valamint a sportrendezvényekrevonatozó védelmi intézkedések.

A fentebbiek szerinti rendezvény fogalma alá nem tartozó, az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény, függetlenül annak nyilvánosságától – különösen színház, tánc-, zeneművészet –, a mozielőadás, valamint a nem nemzetközi sportrendezvény (a továbbiakban együtt: kulturális vagy sportrendezvény) a következő szabályok szerint tartható meg.

A kulturális vagy sportrendezvény nézőterén a nézők – a páholyok kivételével – a) csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között két ülőhelyet üresen kell hagyni és b) a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el, azzal, hogy az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint 1,5 méteres távolságot kell biztosítani.

A kulturális vagy sportrendezvény során a nézők – a nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül – 1,5 méteres távolságot kötelesek egymástól megtartani, különösen a) a páholyokban,b) a kulturális vagy sportrendezvény szünetében, c) a kulturális vagy sportrendezvény létesítményének területén, illetve d) a kulturális vagy sportrendezvény helyszínén található vendéglátó üzletben.

A fenti védelmi intézkedések betartásáról és az ahhoz szükséges feltételek biztosításáról a kulturális vagy sportrendezvény szervezője, illetve a kulturális vagy sportrendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni. Azt a személyt, aki a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja felszólítására sem tartja meg a (2) és (3) bekezdés szerinti védelmi intézkedéseket, a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

A muzeális intézmények látogathatók azzal, hogy a látogatók kötelesek egymástól 1,5 méter távolságot tartani. A fenti intézményekben a védelmi intézkedés betartásáról az intézmény üzemeltetője köteles gondoskodni. Azt a személyt, aki az üzemeltető, vagy az üzemeltető alkalmazottja felszólítására sem tartja meg a másik személytől az 1,5 méter távolságot, az üzemeltető vagy az üzemeltető alkalmazottja köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

Ezekben az intézményekben a kötelezettségek betartását az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) ellenőrzi. Ha a rendőrség kötelezettségszegésről szerez tudomást, akkor

a) figyelmeztetést alkalmaz,

b) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,

c) a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt – a sportrendezvény helyszíne kivételével – legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja, vagy

d) a sportrendezvény helyszíne esetében elrendeli, hogy a helyszínen legalább egy, de legfeljebb tíz sportrendezvényt nézők nélkül, zártkapus formában kell megtartani.

A rendőrség b) és c), illetve b) és d) pontja szerinti jogkövetkezményt együtt is kiszabhatja.

A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni. A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

4. A tömegközlekedéssel összefüggő járványügyi intézkedések. A SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) terjedésének csökkentése érdekében, Budapesten, valamint a megyei jogú városokban helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaság köteles járatsűrítési tervet készíteni a munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 óra közötti, valamint délután 15 óra és este 19 óra közötti időszakokra.

A járatsűrítési tervet az (1) bekezdés szerinti kötelezettek 2020. november 5. napjáig kötelesek elkészíteni, és Budapesten helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaság esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala, illetve a megyei jogú városokban helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaság esetében a megyei jogú város illetékessége szerinti megyei kormányhivatala (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) részére átadni. Ha a kormányhivatal a járatsűrítési tervet nem hagyja jóvá az (1) bekezdés szerinti kötelezett köteles a kormányhivatal által meghatározott szempontok szerint, a kormányhivatal által meghatározott határidőn belül a járatsűrítési tervet újra elkészíteni, és a kormányhivatal részére átadni.

Ha elmulasztja az adott város a terv elkészítését, akkor 1-től 5 millió forintig terjedő bírságot kaphat a kormányhivataltól. Ez a bírság több alkalommal is kiszabható. A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni. A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

5. A várakozási díj megfizetésének a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályai. A koronavírus világjárvány terjedésének csökkentése érdekében a) a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek, valamint b) az országos közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek várakozási területeinek járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat nem kell fizetni.

6. A járványügyi készültségi időszak szabályai. A járványügyi készültségi időszak szabályai – így például a maszkviselés szabályai – a veszélyhelyzet idején is fennmaradnak.

Ezek a fenti járványügyi szigorító intézkedések november 4-én, azaz szerdán lépnek hatályba, kivéve ugye a kijárási korlátozás, mert az effektív először november 5-én, csütörtök hajnalban lép életbe.

