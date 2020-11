Jakab Ferenc elmondta, mekkora most a magyar járványgörbe legfontosabb adata

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Nyolc olyan vakcinafejlesztési projekt is van a koronavírus ellen a világban, ami ott van a célegyenesben - fejtette ki az MTA-n tartott előadásában Jakab Ferenc virológus. A Koronavírus-kutatási Akciócsoport vezetője azt is elárulta, hogy oltáspártiként az elsők között oltatná be magát a vírus elleni orosz vagy kínai vakcinával.