Müller Cecília: rendkívüli teher van az egészségügyön, telítődnek a kórházak

Érvényben van a veszélyhelyzet, ma lépett érvénybe a kijárási korlátozás – ismertette Gál Kristóf.

A rendőrség célirányosan is fogja ellenőrizni az új szabályok betartását – mondta.

Mától elérhető a koronavirus.gov.hu-n a rendőri intézkedések táblázata, amely tartalmazza az összintézkedéseket. Elmondta, hogy két üzletet 3-3 napra bezárt a rendőrség a maszkviselés szabályainak megsértése miatt.

Arra kérik a kereskedelmi egységek vezetőit, hogy tartsák be a szabályokat és azokat a vásárlóikkal is tartassák be.

5102 hatósági karantént rendeltek el az elmúlt 24 órában, így már több mint 34,6 ezer ember van karanténban.