Kásler Miklós bejelentette: így alakul át a magyar egészségügy

Átalakul a magyar egészségügyi ellátás struktúrája is, és a megyei kórházak felértékelődnek, irányítani fogják a megyében lévő városi kórházakat - jelentette ki egy pénteki videóinterjúban Kásler Miklós. Az emberi erőforrások minisztere arról is beszélt, hogy milyen intézményvezetőket keresnek.

Kásler Miklós beszélt az öttagú bizottságról, amely az állami kórházak vezető tisztségére tesz majd javaslatot. Ezzel kapcsolatban azt mondta a videóban, ez a magyar egészségügy teljes átalakulásának a része, de nyilvánvalóan összefügg a járvánnyal is, hiszen a pandémia "rendkívül markánsan mutatott rá a magyar egészségügy erényeire, erősségeire, de a hiányosságaira is".

Ennek megfelelően - emelte ki - sokirányú változás kezdődött meg: átalakul a magyar egészségügyi ellátás struktúrája is, és a megyei kórházak felértékelődnek, irányítani fogják a megyében lévő városi kórházakat. Utóbbiak pedig összefogják az alapellátás családi orvosait, praxisközösségeit, járóbeteg-szakrendelőit.

Tehát a megyei kórházigazgatóknak más képességekre van szükségük ahhoz, hogy a megnövekedett feladatoknak eleget tudjanak tenni.

Éppen ezért olyan szakértőket kértünk fel, akik ismerik a magyar kórházak világát, ismerik a vezetőket, hiszen nem egyéni döntésekre készülődünk, hanem közmegegyezésre" - jelentette ki a miniszter,

Arra a felvetésre, hogy minden kórházvezető le lesz-e váltva ennek következtében, kifejtette: nem gondolnám, hogy a megyei kórházak, és országos intézmények vezetőit, vagy a megyei klinikumok vezetőit ennyire alul kellene értékelni, erről szó sincs, de a legalkalmasabb embereket keressük.

Arra a felvetésre, hogy a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben - második lépcsőben - 1,6 milliárd forint értékű fejlesztés kezdődik az Egészséges Budapest Program keretében, azt mondta, ez visszavezethető a kormánynak arra a szemléletére, amely szerint az egészségügy további folyamatos fejlesztése rendkívül lényeges.

"A Gottsegen Intézet a magyar kardiológiai hálózatnak a központja. Tehát a Gottsegennek az állapota meghatározza a magyar kardiológiai ellátórendszer egészét. Emellett nemzetközi hírű intézmény is, és az egyetlen olyan magyar kardiológiai intézet, amely a gyermekeket is és a felnőtteket is minden szív és keringési probléma esetén magas színvonalon alkalmas kezelni" - hangsúlyozta Kásler Miklós.

Címlapképünk illusztráció. Forrás: Shutterstock