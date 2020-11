Koronavírus: megérkeztek a pénteki magyar adatok, új rekord a fertőzésben és a halálozásban

In English

4709 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 99 625 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 103 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 2250 főre emelkedett, 23 213-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 74 162fő. Az aktív fertőzöttek 25%-a, az elhunytak 30 %-a, a gyógyultak 28%-a budapesti. 5489 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 391-en vannak lélegeztetőgépen.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A 4709 új fertőzött új rekordot jelent, eddig csak egyszer, tegnapelőtt jelentettek 4000 feletti adatot. A meredeken emelkedő trend jelzi, hogy a járvány gyorsulva terjed az országban.

Hasonlóan meredeken emelkedik a halálozási görbénk. Most először haladta meg a 100 főt az áldozatok száma (103), sajnos a várakozások szerint ez a szám is tovább fog emelkedni.

A járványügy a tesztek számának növelésével próbál lépést tartani a koronavírussal, de ez késve és lassan történt. Ugyan az elmúlt 24 órában 20 ezer fölé emelkedett az elvégzett tesztek száma (most először), ám eközben a pozitív tesztek aránya emelkedő trendben van, ami azt mutatja, hogy a detektálási hatékonyság így is romlik. Most 24 százalékos pozitivitási rátát láthatunk, messze meghaladva az 5%-os nemzetközi ajánlást. A járvány jelenlegi szakaszában, a fertőzöttek korai megtalálásban és elkülönítésében már nem bízhatunk (a karanténadatok már régóta ezt mutatják), ezért az egyéni védekezésnek egyre nagyobb a jelentősége a járvány országos megfékezésében.

Az áldozatok számának növekedésére lehet számítani a súlyos esetek számának növekedéséből. A kórházban ápoltak száma naponta több száz fővel emelkedik (az elmúlt 24 órában 306-tal, ez a harmadik legnagyobb mértékű növekedés). Kétezerről 5500-ig egyébként két hét alatt emelkedett a kórházi állomány. A lélegeztetőgépre is egyre többen kerülnek, számuk közelíti a 400-at.

További részletek hamarosan.

Címlapkép: Getty Images