Nem várt helyről érkezhet a koronavírus-gyógymód

A mesterséges intelligencia életünk szerves része, amely nagyban hozzájárul a COVID-19 elleni védekezéshez. A Pénzcentrumnak Aleksandra Mojsilović, New Yorkban élő szerb MI-kutató, az IBM Science for Social Good társigazgatója beszélt arról, pontosan mely területeken lehet használni a technológiát a pandémia során.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Interjút adott a Pénzcentrumnak New Yorkban élő szerb MI-kutató, az IBM Science for Social Good társigazgatója. A szakember arról beszélt, hogyan használható a technológia a COVID-19 elleni harcban.

"Az új gyógyszerek létrehozása évekig, ha nem évtizedekig is eltarthat, és ez az a terület, ahol az MI igazán nagy segítség lehet" - mondta, hozzátéve, a technológia segítségével több ezer teljesen új molekulát hoztak létre, amelyek potenciális jelöltjei lehetnek a COVID-19 gyógyszer alapanyagának. Mint mondta, az MI-nek a felderítésétől egészen a kezelésig, sőt végső soron a gyógymódok megtalálásában is komoly szerepe lehet. A vírus okozta helyzet következménye, hogy a szakértők összefogtak:

"Az egyik legfontosabb dolog, amire ez a válság felhívta a figyelmünket az az, hogy szélesebb körű együttműködésekre van szükség a különböző tudományágak között, és elengedhetetlen az elkötelezettség és a további innováció. Temérdek együttműködést tapasztalhattunk az elmúlt hónapokban: szerte a világon tudósok, kutatók, és szervezetek fogtak össze annak érdekében, hogy megtalálják a gyógymódot, leküzdjék a járványt és annak társadalmi-gazdasági következményeit. A világon még soha nem fókuszált még ilyen mértékű erőforrást ilyen hirtelen egyetlen témára" - mondta.

Az interjúban a szakember kitér arra is, hogyan változott az MI alkalmazása, miért hatékonyabb most, mint a korábbi években, és kitér az MI torzításaira is. A cikk teljes terjedelmében itt olvasható.

Címlapkép: Getty Images