Koronavírus: új szabályok jönnek a magyar egészségügyben, hogy legyen elég hely a kórházakban

November 7-től új eljárásrend lépett életbe az egészségügyben, amely lehetővé teszi a még nem teljesen gyógyult Covid-betegek hazaküldését a kórházból - írja a Telex a birtokába került dokumentumokra hivatkozva.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A portál emlékeztet arra, hogy a járvány elején szigorú protokoll vonatkozott a betegekre és az egészségügyi dolgozókra. A koronavírussal fertőzött betegek akkor hagyhatták el a kórházat, ha két, 48 órán belül készült PCR-teszt erősítette meg, hogy már nem fertőzöttek. A dolgozókra még szigorúbb szabályok voltak érvényben. Ők csak akkor mehettek vissza dolgozni, ha 2 negatív PCR-tesztjük volt. Ha nem készült teszt, akkor csak 21 nap elteltével térhettek vissza munkahelyükre, szemben a nem egészségügyisekkel, akiknek csak 10 nap a karantén.

Már korábban felmerült az az orvosok részéről, hogy tekintettel az egyre nagyobb beáramló betegmennyiségre, segítene az ellátás megszervezésén, ha a tünetmentes covidos egészségügyi dolgozók hamarabb visszatérhetnének a munkába.

A november 7-én frissített eljárásrend még nem jelent meg az NNK honlapján, de a kórházak már megkapták. Ezek szerint a koronavírussal fertőzött egészségügyi dolgozó akkor térhet vissza a munkahelyére, ha klinikailag gyógyult vagy Covid-19 fertőzése tünetmentesen zajlott le, és egy negatív SARS-CoV-2 antigén gyorsteszt eredménye van. A mintavétel nem lehet korábbi a klinikai tünetek megjelenését követő 7. napnál. Továbbra is érvényben marad az a szabály, hogy ha nincs teszteredmény, akkor az egészségügyi dolgozó 21 nappal a tünetek megjelenése vagy a fertőzés kimutatása után térhet vissza dolgozni.

A koronavírusos beteg hazaengedhető, ha meggyógyult (tünetmentessé vált), illetve legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek vagy egyértelműen javulóban vannak, és a radiológiai kép a tüdőgyulladás egyértelmű javulását mutatja, vagy nem mutat kóros eltérést. Amennyiben a hazabocsátás a tünetek kezdetétől számított 10 napon belül történik, akkor a betegnek még a 10. napig otthoni karanténban kell lennie. Hazaengedhető az a beteg is, akinél egy antigén gyorsteszt negatív eredményt mutat. Aki szociális otthonba tér vissza, annak az elbocsátás klinikai feltételeinek is meg kell felelnie, és negatív gyorstesztre is szüksége van.

Emlékezetes, Orbán Viktor hétfő délelőtt új korlátozó intézkedéseket jelentett be arra hivatkozva, hogy "ha ilyen ütemben nő a fertőzöttek száma, akkor az orvosaink és az ápolóink, vagyis a kórházaink nem bírnak megbirkózni a rájuk nehezedő teherrel".

A múlt hétről olyan figyelmeztető hírek érkeztek már sorozatosan, hogy a hazai kórházak sürgősségi osztályai kezdenek telítődni és túlcsordulni.

Címlapkép forrása: Shutterstock