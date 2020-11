Lassan azt sem tudni, „ki kivel van” – Ez már a török dráma végjátéka?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Ritkán fordul elő, hogy egyetlen hétvége alatt távozik egy ország jegybankelnöke és pénzügyminisztere is, majd ezt közel 5%-os szárnyalással díjazza a piac a nemzeti deviza esetében. Egyelőre több olvasata is van a török válságnak, de az biztos, hogy nagyon nehéz helyzetben van az ország, mely lassan felélte devizatartalékát, de így sem sikerült eddig megállítania a líra zuhanását, és várhatóan a piac mostani türelme is csak napokig tart majd.