Máris lecsapna az EU a mai nagyon ígéretes vakcinára, ez Magyarországnak is jó hír

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arról számolt be hétfő délután a Twitterén , hogy szerződést készülnek kötni akár 300 millió adag beszerzéséről a Pfizer és a BioNTech Group által ma bejelentett ígéretes oltóanyagból. Ez Magyarország számára is biztató hír, mert ez azt jleenti, hogy a közös uniós beszerzésen keresztül mi is hamarabb, illetve biztonságosan tudnánk majd hozzájutni a vakcinához.