Müller Cecília: A járványt megállítani nem lehet, messze még a tetőzés

Mindenképp szükséges többlet vitamin-bevitel - mondta Müller. Az immunrendszer erősítéséhez is szükség van ezekre a vitaminokra. Ha valaki nem szenved semmilyen betegségben, akkor napi 500 miligramm C vitamint javasol, 2000 egység D vitamint. Vitaminokból is lehet túladagolás, így semmiképp nem ajánlott a túlzott vitamin-bevitel. Ezen kívül nyomelemeket is szedni kell.