Orbán Viktor bejelentése után nagy változások jönnek a boltokban

A miniszterelnök bejelentései között szerepelt, hogy az üzletek és a fodrászatok és az egyéb kisipari szolgáltatók este 7 órakor bezárnak. Lényeges korlátozás, hogy a kijárási tilalom este 8 órától tart hajnali 5-ig (jelenleg ez éjfélkor kezdődik).

Noha a kormány lépését a járványhelyzet maximálisan indokolja, azt mindenképp érdemes leszögezni, hogy mivel az intézkedés miatt jelentősen módosul a hazai boltok nyitva tartási ideje, így a vásárlásra fordítható időkeret is - írja a Pénzcentrum.

Ezzel kapcsolatban Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára a portál megkeresésére elmondta: a mérvadó mindig az, ami a Magyar Közlönyben megjelenik jogszabály formájában.

Ugyanakkor a bejelentés egyértelmű, a boltoknak 19 órakor be kell zárniuk, ezen vitatni való nincs.

"Semmiféle esélylatolgatásba nem tudunk azonban egyelőre belemenni, és nem is lenne etikus. Tehát sem a forgalomra vonatkozóan, sem a boltokban esetlegesen megnövekvő vásárlói létszám alakulására vonatkozóan nem kívánunk előrejelzéseket tenni. Mindehhez meg kell várnunk az első értelmezhető tapasztalatokat" - fogalmazott.

Többen lesznek egyszerre a boltokban

Habár Vámos György szerint egyelőre nem lehet kijelenteni, hogy az új intézkedés miatt komolyabb tumultus alakulhat ki a boltokban, a Pénzcentrum iparági forrásokból úgy értesült, lehetnek ilyen jellegű tapasztalatok, főként a most induló karácsonyi rohamban. Csak a példa kedvéért, jelenleg a legtöbb hazai élelmiszerlánc üzletei este 8 és 9 óráig vannak nyitva, de akadnak szép számmal olyanok is, melyek csak este 22 órakor zárnak; és akkor az éjjel-nappali boltokról még nem is beszéltünk.

Mindezek esetében, az új nyitva tartási idő azt jelenti, hogy a vásárlásra fordítható időkeret akár 20 százalékkal is csökkenhet, a 24 órában nyitva tartó non-stop boltok esetében pedig akár 50%-os is lehet a visszaesés. Tehát azok a vásárlók, akik eddig este 7 és hajnali 5 óra között vásároltak, most majd az engedélyezett idősávot terhelik majd, ezzel pedig akár komolyabb tumultusok is kialakulhatnak, különösen a kasszáknál.

Alkalmazkodnak az üzletek

Mint azt Orbán Viktor bejelentette, az intézkedéseket 2020. november 11-én 0 órától kell alkalmazni. Azaz a rendelet kihirdetését követően alig marad értelmezhető ideje a piaci szereplőknek, hogy kialakítsák az új munkafolyamatokat. Ez a munkaidő átszervezésén túl érinti a beszállítói és készletezési folyamatokat is.

Már a bejelentést követően elkezdték a készülődést, a működés átalakítását a piaci szereplők, hogy meg tudjanak felelni az új előírásoknak. Lesz sok-sok feladat, tervezés, és átszervezés is, de mese nincs, be kell zárni - tette hozzá Vámos György, az OKSZ főtitkára.

