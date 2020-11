Koronavírus: tombol a járvány a világban, Magyarország szigorú korlátozásokkal és új eljárásrenddel veszi fel a harcot

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Közel 50,9 millió főre nőtt a regisztrált koronavírusos esetek száma a járvány kezdete óta globálisan, 1,26 millió koronavírus-fertőzött hunyt el, mióta a fertőzést először diagnosztizálták, míg a gyógyultak száma 33,3 millió főre nőtt. A legfertőzöttebb ország továbbra is az Egyesült Államok, amelynek járványgörbéje továbbra is meredek emelkedést mutat, az elnökválasztással kapcsolatos tömegrendezvények alighanem rontanak ezen a helyzeten. Kelet-Közép-Európa sem áll jól, a mi régiónk járványgörbéi is emelkednek, Nyugat-Európában pedig még nem látszik az elmúlt hetekben látott szigorítások hatása. Magyarországon Orbán Viktor hétfőn szigorú intézkedéseket jelentett be és kiderült az is, hogy új szabályok jönnek a magyar egészségügyben. Legfontosabb híreink percről percre.