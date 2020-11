Müller Cecília: még a héten újabb szállítmányok érkeznek influenza elleni védőoltásból

Hétfőn a koronavírus.gov.hu közölte, hogy 5162 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 114 778 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 55 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 2493 főre emelkedett, 26 161-en pedig már meggyógyultak. Az új megbetegedés közel volt az eddigi rekordhoz, de sajnos ebben nincs semmi meglepő, a járvány jelenlegi dinamikájából további emelkedésre számíthatunk.

A világban is megállíthatatlanul terjed a járvány, közel 50,9 millió főre nőtt a regisztrált koronavírusos esetek száma a járvány kezdete óta globálisan, 1,26 millió koronavírus-fertőzött hunyt el, mióta a fertőzést először diagnosztizálták, míg a gyógyultak száma 33,3 millió főre nőtt.

Az operatív törzs mai tájékoztatóján várhatóan kitérnek majd azokra a szigorú korlátozó intézkedésekre is, amelyeket Orbán Viktor miniszterelnök jelentett be a Facebookon hétfő délelőtt. Ezek értelmében ma éjféltől bezárnak a szabadidős létesítmények, az éttermek csak elvitelre dolgozhatnak, a középiskolák 8. osztálya felett jön a digitális oktatás, a szállodák csak üzleti célú vendégeket fogadhatnak, és este 8 után kijárási tilalom lép életbe. Nem lehet lakodalmat tartani, és az esküvőn, temetésen, de még a magánrendezvényeken is korlátozzák a létszámot. Általános rendezvénytilalom van, és a sporteseményeket zárt kapuk mögött rendezik - az amatőr csapatsportokat meg sehogy nem engedélyezik.

