Koronavírus: akár 300 millió adagot is vehet az EU a Pfizer hatékonynak tűnő vakcinájából

Az Európai Bizottság engedélyezi annak a szerződésnek a megkötését, mely akár 300 millió adag, koronavírus elleni oltóanyag beszerzését is lehetővé teszi az amerikai Pfizer és a német BioNTech vállalattól - jelentette be Erik Mamer, az Európai Bizottság szóvivője szerdán Brüsszelben.

Mamer sajtótájékoztatóján elmondta, ez a negyedik szerződés, amelyet az uniós bizottság koronavírus elleni vakcina beszerzése céljából köt gyógyszeripari cégekkel.

A megállapodás kezdetben 200 millió adag vakcina megvásárlását teszi lehetővé valamennyi uniós tagállam részére, valamint lehetőséget biztosít további 100 millió adag igénylésére.

A két cég által kifejlesztett vakcina az eddig előállított legígéretesebb koronavírus-oltóanyag, ezért az Európai Bizottság arra törekszik, hogy amint elérhetővé válik, alkalmazása Európa-szerte gyorsan megkezdődjék - tette hozzá.

A SARS-CoV-2 elleni mRNS-alapú BNT162b2 nevű vizsgálati vakcinajelöltből a szállítások várhatóan 2020 végéig indulnának el az EU-ba, a klinikai vizsgálatok sikerétől és a szabályozó hatósági engedélytől függően.

Az Európába szánt vakcina adagokat a BioNTech németországi, valamint a Pfizer belgiumi telephelyein gyártják majd. Amennyiben a BNT162b2 vakcinajelölt megkapja az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyását, az oltóanyagot az Uniós tagállamok rendelik majd meg, akik e megállapodás keretében szeretnének hozzájutni a vakcinához - áll a Pfizer közleményében.

A Pfizer és a BioNTech 2020. szeptember 9-én jelentette be az Európai Bizottsággal folytatott tájékozódó célú tárgyalások lezárását a BNT162b2 vakcinajelölt szükséges engedélyek birtokában történő szállításáról. Ez a szállítási megállapodás végleges. 2020. november 9-én a Pfizer és a BioNTech bejelentette, hogy a SARS-CoV-2 elleni mRNS-alapú BNT162b2 nevű vakcinajelölt bizonyíthatóan hatékonyságot mutatott a COVID-19 fertőzés megelőzésében olyan alanyoknál, akiknél nem volt kimutatható a korábbi SARS-CoV-2 fertőzés. A bejelentés alapjául az első, időközi, a klinikai vizsgálatok harmadik fázisát vizsgáló hatékonysági elemzés szolgált, melyet 2020. november 8-án végzett el egy külsős, független Adatfigyelő Bizottság (Data Monitoring Committee, DMC). Az Adatfigyelő Bizottság 94 esetet nézett át. 7 nappal a vakcina második adagjának alkalmazását követően az esetek megoszlása az oltott személyek és a placebo oltást kapók között azt jelzi, hogy a vakcina hatékonysága meghaladja a 90% -ot. Ez azt jelenti, hogy a védelem a két dózisú oltással 28 nappal az oltást követően érhető el.

A vizsgálat folytatásával a végső vakcina-hatékonysági százalék változhat - közölte a Pfizer. Az Adatfigyelő Bizottság nem számolt be komoly biztonságossági aggályokról, és javasolja, hogy a vizsgálat folytassa a tervezett további biztonságossági és hatékonysági adatok gyűjtését.

A BNT162 program a BioNTech szabadalmaztatott mRNS-technológiáján alapul a Pfizer globális vakcinafejlesztési és gyártási kapacitásaival támogatva. A fenti vállalatok négy vizsgálati vakcinajelöltje közül kettő - a BNT162b1 és a BNT162b2 - kapott gyorsított (Fast Track) eljárási engedélyt az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerészeti Hivatalától (FDA), az USA-ban és Németországban jelenleg folyamatban lévő 1-es és 2-es fázisú vizsgálatok, valamint állati immunogenitási vizsgálatok előzetes adatai alapján. A preklinikai és klinikai vizsgálatok során a BNT162b1 és a BNT162b2 bizonyult erős jelöltnek a biztonságosság és az immunválasz kiértékelése alapján. Július 27-én a Pfizer és a BioNTech bejelentette, hogy az 1-es és 2-es fázisú klinikai vizsgálatokból származó preklinikai és klinikai adatok alapos áttekintése után, és az FDA Biológiai Értékelő és Kutatóközpontjával (Center for Biologics Evaluation and Research, CBER) és más globális szabályozó testületekkel tanácskozva a két vállalat a BNT162b2 vakcinajelöltet választotta ki a 2-es és 3-as fázisú klinikai vizsgálatba történő továbbvitelre. A BNT162b2 egy optimalizált teljes hosszúságú SARS-CoV-2 tüske glikoproteint (S) kódol, amely a vírust semlegesítő antitestek célpontja.



A BNT162b2 3. fázisú klinikai vizsgálata 2020. július 27-én kezdődött. A mai napig 43 538 résztvevőt vontak be a vizsgálatba, akik közül 38 955-en kapták meg az oltóanyagjelölt második adagját 2020. november 8- án. A globális résztvevők körülbelül 42% -a és az amerikai résztvevők 30%-a sokszínű faji és etnikai háttérrel rendelkezik. A vizsgálat továbbra is fogadja a résztvevőket, és várhatóan addig tart, míg a végső elemzésben 164 megerősített COVID-19 eset össze nem gyűlik. A tanulmány ki fogja értékelni azt is, hogy a vakcina-jelölt miként tud védelmet nyújtani a COVID-19 ellen azoknak, akik előzőleg ki voltak téve a SARS-CoV-2 fertőzésnek, valamint hogyan előzi meg a súlyos COVID-19 fertőzést. Az elsődleges hatékonysági végpontokon túl (ami a COVID-19 fertőzés kialakulását mutatja 7 nappal a vakcina második adagjának alkalmazását követően), Amerikai Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatal Gyógyszerügynökség (FDA) jóváhagyásával a végső elemzés új, másodlagos végpontokat is tartalmaz majd, amelyek a hatékonyságot értékelik a második adag beadását követő 14 nappal vizsgált esetekben. A vállalatok úgy vélik, hogy a másodlagos végpontok feltüntetése segíti majd az összes COVID-19 vakcina- vizsgálat adatainak összehangolását, és lehetővé teszi az új vakcinák összehasonlítását, a klinikai vizsgálatok közötti tapasztalatcserét és tanulást.

A klinikai vizsgálat sikerét, a szükséges biztonságossági és gyártási adatok rendelkezésre állását feltételezve a jelenlegi előrejelzések szerint a Pfizer és a BioNTech szerint világszerte akár 50 millió adag oltóanyag leszállítását teljesítené 2020, és körülbelül 1,3 milliárd adagét 2021 végére.

A Pfizer árfolyama 0,9 százalékot esett ma.

Címlapkép: Spencer Platt/Getty Images