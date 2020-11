Nagyobb a baj Európában - Tovább tartana a fiskális szabályok felfüggesztése?

Paolo Gentiloni uniós biztos szerint az Európai Uniónak ki kell terjesztenie időben a fiskális szabályok felfüggesztéséről szóló döntését - számolt be a Financial Times.

A biztos szerint az uniós fiskális szabályok felfüggesztését meg kell hosszabbítani, ugyanis a válságból való kilábalás a várakozásoknál is lassabb. Személy szerint korábban sem hitt a V-alakú kilábalásban, és most is illúzió szerinte.

Arra is figyelmeztetett, hogy a gazdasági fellendülés megakadt és a következő évet egy nagyon nagyon alacsony aktivitási szint mellett fogják indítani a gazdaságok.

