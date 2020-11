Felszólította Müller Cecília a kórházakat, hogy engedjék be a végstádiumú covidosokhoz a hozzátartozókat

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A kórházaknak a Covid-osztályokon is lehetővé kell tenniük, hogy a közvetlen hozzátartozó a haldokló beteg mellett legyen, azaz a látogatási tilalom ellenére is biztosítaniuk kell a kapcsolattartást, továbbá megfelelő tájékoztatást kell adni a beteg állapotáról - hívta fel egy körlevélben a kórházak vezetőinek figyelmét Müller Cecília országos tiszti főorvos az Alaptörvényben is rögzített betegjogi szempontokat emlegetve.