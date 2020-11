Gulyás Gergely: vétózik a magyar kormány, ha nem változik az uniós javaslat

Szokás szerint Kormányinfót tart ma délelőtt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Az esemény fő témája továbbra is a járványhelyzet lehet, illetve szóba kerülhetnek az arra adott kormányzati válaszok. A héten két lépésben jelentett be további szigorításokat Orbán Viktor miniszterelnök, ezek részleteiről is beszélhet Gulyás Gergely.

Emellett korábban a kormányfő már belengette, hogy a kormány szerdai ülésén további intézkedéseket hozhatnak, ezek részletei is kiderülhetnek a mai tájékoztatón.

Az eseményről a Portfolio élőben tudósít majd.