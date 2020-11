Ismét lezárták Magyarországot a koronavírus miatt – Mire számítsunk?

Nehéz megmondani, hol van az a pont, amikor egy folyamatosan romló vírushelyzetben végül már egyszerűen muszáj szigorú lezárásokat bevezetni. Szétnézve Európában, sajnos még mindig a gazdaságok közel teljes lezárása látszik az egyedüli olyan biztos eszköznek, amivel a vírus terjedését hatékonyan gátolni lehet. Ugyanakkor ez a gazdaság számára pokoli hatásokkal jár.

Gondolhatnánk, hogy ilyen egyszerű logika mentén lehet úgy okoskodni, hogy minél később jönnek a lezárások, annál jobb a gazdaságnak. Ugyanakkor ez nem ilyen egyszerű. Ugyanis a lezárások vírusterjedést korlátozó hatása nem azonnal, hanem több hét késéssel jelenik meg. Így annak a kockázata, hogy az intézkedések túl későn lépnek életbe, magas. Azon a szomorú tényen túl, hogy így emberéletben is sokkal nagyobb kár keletkezik, a vírus túlzott szabadjára engedése az egészségügy túlterhelődése és a magas halálozási számok miatt a lezárások hosszabb távon történő fenntartását is eredményezheti. Ez pedig végül, összességében kedvezőtlenebb gazdasági kimenetelt is eredményezhet.

Akárhogy is, az új intézkedések mindenképpen jelentős visszaesést hoznak a gazdaságban, ugyanakkor kérdés, hogy mekkorát.

Adhat némi fogódzót, hogy a régióban a magyarnál hetekkel korábban szigorú intézkedéseket léptettek életbe, aminek már most látszanak a hatásai. Noha makrogazdasági adatok még nem igazán láttak napvilágot, segítségünkre vannak azok az indikátorok, amik alapján már tavasszal is igyekeztünk megfogni, hogy mekkora lehet a gazdaság visszaesése. Ezekből arra lehet következtetni, hogy Csehországban és Szlovákiában már jelenleg is erős hatást gyakorolnak a szigorítások. Ez elsősorban a mobilitási adatokból látszik: a cseh és szlovák helyzet a munkába járásban és egyéb kiskereskedelmi egységekbe történő mobilitásban már a tavaszi szinteket közelíti, ugyanakkor az élelmiszerjellegű boltok esetében a visszaesés még nem ennyire markáns. Jó hír viszont, hogy az elektromos áram fogyasztása még mindig emelkedő pályán van az egész régióban, ami arra utal, hogy az ipar fenn tudja tartani aktivitását. Ebben segíthet, ha a külső kereslet alakulásban nem következik be markáns romlás az elkövetkező időszakban. A magyar autóipar fő felvevőpiaca lényegében Ázsiában van, ahol úgy tűnik, sikerült megfékezni a járványt. Mindemellett a tavaszi időszakkal ellentétben az iparban most az ellátási láncok is stabilnak látszanak.

Nagyobbnak érezzük a bizonytalanságot a belső kereslet alakulása kapcsán. Már a korlátozások bejelentése előtt érezhető volt egyfajta elbizonytalanodás, az óvatossági motívumok erősödése a háztartások részéről. Majd megérkeztek az újabb korlátozó intézkedések, s nagy a kockázata, hogy ezek most a munkapiaci helyzet akár jelentősebb romlásához is vezethetnek. Számos munkavállalót már a járvány első hulláma negatív helyzetbe sodort, részmunkaidőbe vagy rövidített munkaidőbe kényszerült, bár az állását még nem vesztette el. A második lezárás hatására viszont ez nagyon könnyen bekövetkezhet. Így nagyon fontos lenne, hogy a fiskális politika segítsen abban, hogy a kritikus szektorokban tevékenykedő vállalkozások túléljenek, és minél több munkahelyet sikerüljön átmenteni a vakcina tömeges elérhetősége után várható jobb időkre.

Az emelkedő munkapiaci kockázatokra háztartási szektor makroszinten akár a fogyasztás újbóli jelentősebb visszafogásával is reagálhat. A kínálat oldaláról persze pozitív hír, hogy a korlátozások most enyhébbek, hiszen míg tavasszal jóformán csak az élelmiszerboltok és a gyógyszertárak maradtak nyitva, most – ha rövidített nyitva tartással is – kiskereskedelmi egységek zöme továbbra is működik. Fékezheti a fogyasztás visszaesését az éppen előttünk lévő karácsonyi időszak is, bár nehéz látni, hogy a vásárlások szokásos szezonális felpörgése mennyire jellemezi majd az idei év végét a mostani nehéz helyzetben. Az év végén szokásos rendezvények várható elmaradása pedig ismét egy nehezen kalkulálható lefelé mutató kockázatot jelent a növekedési előrejelzésekre nézve.

Ami a belső kereslet másik fontos elemét, a beruházásokat illeti, az egyébként is ciklikusan éppen lassuló pályára kerülő ágnak kifejezetten rosszat tett a 2020-as koronavírus sokk.

Az üzleti bizalmi index romlása a negyedik negyedévre sem sugall élénk beruházási tevékenységet.

Ebben a helyzetben hiába próbálja a hazai monetáris politika számos eszközzel támogatni a vállalati hitelezést, valószínűsíthető, hogy az üzleti szektor inkább kivár. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a hitelezés- és beruházás támogató gazdaságpolitikai lépések hiábavalóak, hanem azt, hogy a pozitív hatások várhatóan késleltetve jelennek majd meg, azaz jövőre sokkal inkább támogatják majd a növekedést.

És ezzel el is érkeztünk a 2021-hez. Alapvetően a korábbinál jóval elhúzódóbb kilábalási folyamatra számítunk. A koronavírus járvány sajnos az első negyedévben még okozhat gondokat, nem elhanyagolható az újabb európai lezárás esélye sem. Az első negyedévben még negatív lehet az éves GDP adat. A második negyedévben az éves szinten kétszámjegyű bővülés jöhet, e mögött azonban főleg az alacsony bázisadatok állnak majd. Megalapozottabb fellendülésre inkább az év második felétől érdemes számítani, aminek fontos alapja lenne a széles körben elérhetővé váló vakcina.

Jövőre az éves átlagos GDP növekedés valahol 4-4,5% között alakulhat majd a jelenlegi várakozásunk szerint.

Ami a költségvetést illeti, egyelőre a kormány nem jelentett be nagyobb mértékű, célzott élénkítést, hogy az újabb lezárás gazdasági hatásait tompítsa. Az azonban jól látszik, hogy a kormány sokféle intézkedésre jelentős összegeket költött már el eddig is a tavasszal létrehozott Gazdaságvédelmi Alap terhére. A költségvetés hiánya októberre meghaladta a 2600 milliárd forintot, ugyanakkor az egész évre tervezett, 3600 milliárd forinthoz képest még bőven van tér a hiány növelésére. Emellett szeptember végére rekordközeli szintre, 2784 milliárd forintra emelkedtek a központi kormányzat MNB-nél levő tartalékai. Az MNB államkötvény vásárlásai és a piaci kereslet az elmúlt hónapokban komolyabb gond nélkül fel tudták szívni a jelentősen megemelt állampapír kínálatot. A kormánynak tehát lenne tere egy akár jelentősebb fiskális élénkítőcsomagra is anélkül, hogy rövid távon piaci turbulenciát kockáztatna.

Másik oldalon a jegybank továbbra sincs egyszerű helyzetben. A rövid távú romló növekedési kilátások inkább enyhítésért kiáltanának, azonban a jegybank feltehetően az egyik szemét továbbra is a forint árfolyamán tartja.

A hazai deviza ugyanis elképesztően volatilis, s a globális kockázati étvágyban mutatkozó gyors ingadozásokat egy az egyben követi.

Mindenesetre a kockázati kedv a pozitív vakcina-hírek nyomán talán visszatért annyira, hogy az effektív kamatok további emelésétől nem kell tartanunk. Ráadásul azt sem tartjuk kizártnak, hogy az inflációs kockázatok csökkenése nyomán a jegybank újraértékeli a dolgokat, és ismét elgondolkodik a monetáris lazítás esetleges lehetőségein. A jelenlegi kommunikációja szerint az MNB addig tartja fenn az alapkamat és az egyhetes betéti eszköz kamata között különbséget, ameddig az inflációs kockázatok indokolják. Ebből következően az egyhetes betéti kamat visszaigazítása az alapkamat szintjére tűnik a monetáris enyhítés első logikus lépésének. Azt pedig, hogy a vírusválság második hulláma és az elhúzódó kilábalás hogyan hathat az inflációra a jegybank szerint, leghamarabb a decemberi Inflációs Jelentésből ismerhetjük meg.

A jelenlegi állás szerint a forint jelentősebb gyengülésétől szerintünk nem kell igazán tartani, az újabb lezárás ellenére sem. A hazai fizetőeszközt az elmúlt napokban, hetekben sokkal inkább a nemzetközi hatások befolyásolták, ráadásul egyértelműen a pozitív irányba. A lezárások hírére, a hét első felében sem láttuk azt, hogy a forint levált volna a régióról, sőt. Emellett az MNB is vélhetően készen állna a forintot védeni, ahogyan azt tavasszal is (végül) megtette. Mindezek mellett ugyanakkor a forint az elmúlt két hétben sokat erősödött, így a további felértékelődés egyre valószínűtlenebbnek tűnik.

