Koronavírus Olaszországban: február óta nem volt ennyi új fertőzött

Campania és Toszkána tartományt is járványveszélyes, vörös színű zónának minősítették egész napos kijárási tilalom elrendelésével, miközben az egy nap alatt szűrt betegek száma meghaladta a negyvenezret az egészségügyi minisztérium péntek esti adatai szerint Olaszországban.

A kiemelten járványveszélyes tartományok száma nyolcra emelkedett, miután Campania és Toszkána régiót is a vörös színű fokozatba sorolták. A korlátozások vasárnaptól lépnek életbe. Jelenleg ebbe a veszélyességi kategóriába tartozik Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Alto Adige, Bolzano és térsége, valamint Calabria.

Campania és Toszkána eddig sárga, vagyis kevéssé veszélyes térségnek számított. A vörös zónába való átlépés azt jelenti, hogy a tartományok külső határát lezárják, és a régió városai között is csak munkavégzés, iskolába járás vagy más nyomós indok miatt lehet közlekedni. Az éjszakai kijárási tilalom mellett napközben is csak engedéllyel lehet utcára menni, leállítják a vendéglátást és a kereskedelmet is.

Közepesen veszélyes, narancssárga fokozatot kapott Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia és Marche tartomány. Ide tartozik már Abruzzo, Basilicata, Liguria, Umbria, Puglia és Szicília is. A narancssárga térségekbe is csak engedéllyel lehet belépni.

Kevésbé veszélyes, sárga színű térség maradt Lazio, Veneto, Molise, Trentino és Szardínia.

Egy nap alatt 40 902 új beteget szűrték a 24 órával korábbi majdnem 38 ezer után. Február óta ez a legmagasabb napi esetszám.

Több mint 255 ezer tesztelést végeztek, húszezerrel többet mint egy nappal korábban. Kórházban mintegy 31 ezer beteget kezelnek, intenzív osztályon 3230-an vannak. Az aktív betegek száma megközelítette a 700 ezret. Egy nap alatt 550 beteg halt meg, a korábbi 636 után. A halottak száma 44 139-re emelkedett.

A sárga övezetbe tartozó Rómában a hétvégén lezárják a belváros sétálóutcáit, ahol előző szombat-vasárnap, a bezárt üzletek ellenére, hatalmas tömeg hömpölygött. A városközpont metrómegállóit is lezárják, és egyes utcákba csak korlátozott számban engednek be sétálókat.

Rómában a Pantheon előtti téren ismét a vendéglátósok tartottak kormányellenes demonstrációt, köztük voltak azok az étteremtulajdonosok, akik Firenzéből gyalog tették meg az utat a fővárosig a korlátozásokkal szembeni tiltakozásuk jeleként.

Nápolyban a piacokon dolgozók tüntettek a városközpontban "a gazdagok megadóztatását" szorgalmazva.

Az egymilliós délolasz városban tábori járványkórházak felállításán dolgoznak, és aneszteziológusokat keresnek akár külföldről is.

