Az energiaárakat is megdobhatják a piaci manipulációk - Gyanús eseteket vizsgál a felügyelet

Mindeddig ugyan nem érte közvetlen kár a magyarországi fogyasztókat a hazai nagykereskedelmi energiapiacokon elkövetett piaci visszaélések miatt, de ennek elméleti lehetősége nem kizárt. Az elmúlt években több ilyen gyanús eset is a felkeltette a felügyelet szerepét betöltő Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) figyelmét.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A lakossági és vállalati szektor fogyasztói akár közvetlenül és közvetve is érintettek lehetnek az esetleges piaci manipuláció és a bennfentes kereskedés negatív hatásai által. Közvetlenül akkor, ha egy adott szerződés árazása a jogsértéssel érintett árindexhez kötött, közvetve pedig akkor, ha a piaci visszaélés következtében a nagykereskedelmi árak változnak úgy, hogy az megjelenik a fogyasztói árban. A piacmanipuláció célja jellemzően az, hogy az adott piaci szereplő viselkedésének eredményeként a fundamentálisan indokolttól eltérő árak alakuljanak ki, ami bizonyos esetben közvetlenül hajt hasznot a piaci szereplőnek, mert az adott piacon tud drágábban eladni vagy olcsóbban vásárolni. Gyakran irányul ez a viselkedés arra, hogy az adott piac áraihoz kötött árindexek értékét befolyásolják, és ezen keresztül a portfoliójukba tartozó szerződések értékének sokkal szélesebb körét tudják befolyásolni. Amint azonban alább látni fogjuk, a piaci manipuláció nem szándékoltan is megvalósulhat.

A témában dr. Csermely Ágnes, a MEKH főosztályvezetője is előadást tartott az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) október végi szakmai fórumán. Előadása szerint az elmúlt két évben több alkalommal is előfordult, hogy a földgáz határkeresztező kapacitás lekötési aukciók nem hatékony kimenethez vezettek, a tenderek indulásakor jelentkező túlkereslet miatt magas felárak alakultak ki, a rendelkezésre álló kapacitásoknak pedig csak töredéke került kiosztásra.

Piaci manipuláció gyanúja miatt a MEKH az elmúlt években több esetben kezdeményezett már vizsgálatot a nagykereskedelmi energiapiacon. A hivatal az első időszakban csak figyelmeztetést adott ki és támogatta a piaci szereplőket a jó gyakorlatok kialakításában. Több mint tíz esetben zárult úgy az előzetes vizsgálat, hogy a hivatal jogsértés hiányában nem látta indokoltnak az eljárás megindítását, és eddig mindössze három ügy zárult le bírság kiszabásával. Ebből kettőben piacmanipuláció vétsége miatt, míg egy másikban a MEKH a bennfentes információ megfelelő időben történt publikálásának ismételt elmulasztása miatt szabott ki bírságot. A hivataltól kapott tájékoztatás szerint a legnagyobb, 30 millió forintos bírságot a Valahia Gaz S.R.L. kapta, ez az eset a földgázpiacon történt, a másik két, a villamosenergia-piacon történt esetben a közvetlen piaci hatások alacsonyabbak voltak, így 1 millió forint, illetve 900 ezer forint volt a bírság összege.

Szerencsétlen hiba?

A legnagyobb jelentőségű feltárt ügyet egyértelműen a bukaresti székhelyű Valahia Gaz S.R.L. kereskedőcég esete jelenti, amely a hivatal vizsgálata alapján megsértette a piaci manipulációra vonatkozó európai uniós tilalmat. A megbírságolt társaság az üzletileg indokolható igényénél jelentősen nagyobb ajánlatot adott be a földgáz határkeresztező kapacitás lekötési aukción, melynek eredményeként a kapacitásért 11 százalékkal magasabb díjat kellett fizetnie a többi licitálónak. A társaság érvelése szerint az ajánlatuk félreértésen alapult és téves volt, a hivatal értékelése szerint ugyanakkor a többi érintett piaci szereplő a beadott ajánlatot valós vételi szándékként értelmezte, amit nem befolyásolt az elmarasztalt társaság ajánlatának indoka. Magyarán, piacmanipuláció nem csak szánt szándékkal valósulhat meg, amire az irányadó uniós szabályozás (lásd a keretes írást) is utal a piaci manipuláció folytatása (nem feltétlen tudatos) és a piaci manipuláció megkísérlése (mindig szándékos) esetei közötti különbségtétellel.

A hivatal két aukció esetében is vizsgálta a társaság tevékenységét. Míg a cég az első vizsgált, 23273539-RBP azonosítójú aukción folytatott magatartása nem minősült a piaci manipulációra vonatkozó tilalom megsértésének, addig a 23618534-RBP azonosítójú aukcióval kapcsolatban már más eredményt mutatott az elemzés. A társaság az aukción közel a teljes meghirdetett kapacitásra, annak 99,998 százalékára adott be ajánlatot, így a további piaci szereplők ajánlataival együtt túljegyzésre került sor. Az aukció első körében így nem született végeredmény és meghirdették a második kört. A Valahia a második kört követően kilépett az aukcióból, és a harmadik körben már nem adott ajánlatot. A Valahia szerint visszalépése nem tekinthető egyedinek és nem volt hatással a kialakuló végső árra, hiszen - érvelése szerint - rajta kívül egyéb szereplők sem adtak ajánlatot a második árlépcső után, vagyis üzletileg indokolható döntésnek tűnt egyéb szereplők számára is.

A kereskedőség az aukció kapcsán folytatott vizsgálat keretében úgy nyilatkozott, hogy félreértésen alapult az ajánlatadásuk, mert míg a meghirdetett kapacitás 14 931 358 kWh/h/év volt, a társaságnál - tévesen - úgy gondolták, hogy 14 931 358 kWh/nap/év, ahogy ez egyéb aukciókon szokásos. A közel teljes meghirdetett mennyiségre történő ajánlatadást ezért szerencsétlen hibának, illetve emberi tévedésnek nevezte.

A cég elismerte, hogy az üzletileg indokolható igényénél jelentősen nagyobb ajánlatot adott be, azonban állítása szerint az ajánlat azért volt téves, mivel azt hitte, hogy azt kWh/nap/év mértékegységben kell megadni.

Tévedését magyarázva a kereskedőcég arra is utalt, hogy a szóban forgó napon (2019. július 1-én) a román-bolgár határkeresztező kapacitással kapcsolatos aukción is részt vett, ahol kWh/nap/év mértékegységben adták meg a felajánlott kapacitásmennyiséget, ami szintén valószínűsíti, hogy a kapacitások félreértése érthető hiba, hiszen a kWh/nap/év mértékegység alkalmazása egyébként is általános gyakorlat egyéb aukciókon a nemzetközi színtéren.

A "szerencsétlen hiba" koncepció valószínűségét ugyanakkor gyengíti, hogy a magyar határkeresztező kapacitások tarifáit minden határmetszéken, mindkét irányban kWh/h/időszak mértékegységben hirdetik meg, és a cég is ebben a mértékegységben adott ajánlatot az említett korábbi, szintén vizsgált, 2019. június 3-i aukción. A hivatal áttekintette a Valahia 2019. július 1-én tett egyéb ajánlatait is, amiből kiderült, hogy a társaság több magyar határmetszékre (HU-RO, SK-HU) is adott ajánlatot és kötött kapacitásszerződést, ahol szintén kWh/h/év mértékegységben voltak meghirdetve a kapacitások. A magyar határmetszékeket érintő kapacitásajánlatokat ugyanaz a személy adta be, és a többi aukción nem volt hasonló tévedés az ajánlat nagyságának meghatározásában.

Számszerűsített többletköltségek

A 2019-es konkrét ügyben a piaci hatás nem az elkövetőnél realizált nagyobb nyereségben nyilvánult meg, hiszen a társaság maga végül nem is kötött semmiféle tranzakciót, csak a versenytársai számára okozott áremelkedést azzal, hogy olyan kereslettel jelent meg a piacon, ami mögött nem állt valós ügyletkötési szándék. Míg egyes ajánlatadók a magasabb áron is megkötötték az éves termékre vonatkozó kapacitásszerződést, más ajánlatadók azt a stratégiát választották, hogy az éves termék referenciaáránál szintén drágább negyedéves termékek lekötésével biztosították az éves szállítási igényüket. A hivatal számszerűsítette is a kapacitáslekötők többletköltségét. Ennek során egyrészt figyelembe vette azt a felárat, amelyet az aukción kapacitást szerzőknek fizetniük kell ahhoz képest, mint ha referenciaáron jutottak volna hozzá a kapacitásokhoz. Másrészt figyelembe vette, hogy azoknak a szállítóknak mennyivel kell többet fizetniük az éves termék referenciaáránál, amelyek az éves termék helyett negyedéves termékek formájában kötötték le a szállítási igényükhöz szükséges kapacitásokat.

A két tétel eredőjeként, illetve a versenytársak elfogadható piaci árak melletti kapacitásszerzésének megakadályozása által okozott piaci kár nagysága 130-180 millió forint közé esik. A fogyasztókat közvetlenül semmiképpen sem érte kár a hivatal szerint, az esetleges közvetett kár lehetőségét azonban az adott ügyben nem vizsgálták.

Megakadályozni a piaclezárást

A hivatal vonatkozó határozata alapján visszatérően tapasztalt jelenségről van szó, ami összefüggésben állhatott egyes piaci szereplők ajánlatadási stratégiájával. Ezek a szereplők a felkínált kapacitások közel teljes mértékére adtak be ajánlatot mindaddig, amíg a fordulónként emelkedő árak miatt több ajánlattevő ki nem szállt az aukcióból, majd az érintett cégek kapacitáslekötés nélkül léptek ki az aukciós folyamatból. Mivel a hasonló piaci magatartás akadályozza a többi rendszerhasználónak az indokolt áron történő hozzáférését a határkeresztező kapacitásokhoz, így piaclezárásnak minősül.

Azokban az esetekben, amikor felmerül a piaci manipuláció lehetősége, a MEKH azt is megvizsgálja, hogy miképp lehet a piaci szabályokat úgy módosítani, hogy az adott típusú viselkedés a jövőben már ne legyen kifizetődő. A piaclezárás lehetőségének megakadályozása érdekében korábban több esetben került sor a piaci kereskedelmi szabályzatok módosítására, a kereslet-kínálat alakulásával kapcsolatos adatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos szabályok szigorítására, illetve olyan intézkedések meghozatalára, amelyek korlátozzák a piaci erőfölénnyel bíró cégek viselkedését. A fent ismertetett esetben a hivatal a konkrét vizsgálat mellett általános korlátozást is bevezetett az ügyben érintett ukrán–magyar határon, amellyel megtiltotta, hogy egy piaci szereplő az összes meghirdetett kapacitásra ajánlatot adjon. Eszerint Beregdaróc rendszerösszekötő pontra kapacitásaukció keretében egy rendszerhasználó legfeljebb a felkínált kapacitások 75 százalékára tehet jogszerűen ajánlatot a 2019/2020. és 2020/2021. gázévre vonatkozóan.

Az energiapiacon megvalósuló esetleges piaci manipulációk vizsgálata nem tekint vissza hosszú időre, legalább is a jelenlegi keretek között. A vizsgálatok az úgynezett REMIT alapján folynak: a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló, 2011-ben született európai uniós rendelet, a REMIT a megbízható és tisztességes verseny előmozdítását, a piaci visszaélések megakadályozását, és ezáltal az energia végső felhasználóinak védelmét szolgálja. A REMIT célja, hogy fokozza a nagykereskedelmi energiapiacok átláthatóságát, a nyílt és tisztességes verseny erősítésével a végső energia felhasználók javára. A REMIT kétféle viselkedést tilt mint piaci visszaélés, a piaci manipulációt és a bennfentes kereskedést. Emellett előírja, hogy kötelező a bennfentes információkat nyilvánosságra hozni és a kereskedésről kötelező adatot szolgáltatni az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) számára.



A REMIT kötelezettségeket állapít meg a piaci szereplők számára annak érdekében, hogy az energetikai társaságok működése átláthatóbb legyen. Ezek betartását Magyarországon a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felügyeli.

Címlapkép: Getty Images