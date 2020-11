Európai minimálbér – mire számíthat Magyarország?

Félelem a cégeknél, remény a munkavállalóknál – vívmány vagy fenyegetés az Európai Bizottság javaslata az európai minimálbérrendszer (és nem a minimálbér) bevezetésére? Magas-e a magyar minimálbér? Az Európai Bizottság javaslatát elemzések és konzultáció előzte meg, és noha egyszerűnek látszik és egyáltalán nem olyan radikális, mint azt előtte sokan gondolták, megváltoztathatja azt, ahogy erről az intézményről gondolkodunk.

Az talán már köztudott, hogy a javaslat még relatív mértéket se szab meg a minimálbérre, hanem csak felsorolja azokat a tényezőket, amelynek alapján azoknak a tagállamoknak, amelyek jogszabályban határozzák meg a minimálbért, ki kel dolgozniuk a minimálbér mértékét meghatározó tényezőket, amelyek között a javaslat által meghatározott négy tényezőnek legalább szerepelnie kell. Ezek: a minimálbérek vásárlóereje, figyelembe véve a megélhetési költségeket, valamint az adókat és a szociális ellátásokat, a bruttó bérek általános szintje, eloszlása és növekedési rátája, valamint a munkatermelékenység alakulása. Ezeket a tényezőket pedig jogszabályban, határozatban vagy háromoldalú (állam, munkáltatók, munkavállalók közötti) megállapodásban kell rögzíteniük. Ahhoz pedig, hogy értékeljék, hogy a minimálbér megfelelő-e, indikatív referenciaértékeket, például nemzetközi szinten általánosan használt referenciaértékeket, kell használniuk. Érdemes megjegyezni, hogy Franciaországban és Hollandiában képleteket használnak a minimálbér évenkénti módosítására, erre azonban a törvényelőkészítők nem tettek javaslatot.

A minimálbér „megfelelősége” központi fogalom mértéknek meghatározásakor.

A minimálbér akkor tekinthető megfelelőnek, ha méltányos az országon belüli béreloszláshoz képest és tisztességes életszínvonalat biztosít.

A javaslatot kísérő jelentés készítői ezt különböző nemzetközi kritériumok alapján mérték fel. Egyrészt megvizsgálták az egyes országokban a (nettó) minimálbér szintjének az átlag- és medián bérhez viszonyított arányát. A medián bérekhez képest Magyarország a középmezőnyben van, míg az átlagbérhez képest csak Görögországban alacsonyabb a minimálbér. Az ok nyilvánvalóan az átlagbér és a medián bér nagy eltérése. A magyarhoz hasonló eltérést Görögország mellett csak Románia, Portugália és Bulgária esetén lehet látni. Az indokoltságot, illetve a minimálbér viszonyát a létminimumhoz többféle módon lehet mérni. Az előterjesztést megalapozó anyag a Kaitz indexet említi és használja, amely a minimálbért a medián bérhez hasonlítja. Általában a medián bér 60, illetve az átlagbér 50%-át tekintik a szegénységi határnak – Magyarország csak az utóbbi küszöbértéket nem éri el.

A cél, hogy a minimálbér valóban megszüntesse a dolgozói szegénységet, amely a tagállamok egy részében még fennáll – ahol a teljes munkaidős dolgozó fizetése a létminimum alatt van. A megfogalmazás viszont jelzi, hogy már az előzetes konzultációk során felmérték, hogy mekkora mértékű beavatkozást fogadnak majd el a tagállamok, akiknek a Tanácsban majd meg kell szavazniuk a szabályokat. Nincs kötelező referenciaérték, még a nemzetközi referenciaértékek használata is csak példaként került be a tervezetbe. A minimálbér megállapítása tehát átláthatóbb lesz, és kevésbé lehet a kormány „kegyének” feltüntetni a minimálbér emelését. Jobban lehet látni majd azt is, ha az emelés gazdaságilag nem indokolt.

A létminimum-számításokat sem említi az előkészítő anyag, és a jogszabály sem. Sok, főleg kelet-európai statisztikai hivatal végez pedig ilyen számításokat. Emellett az amszterdami székhelyű WageIndicator Foundation 2014 óta gyűjt adatokat a nemzetközi árakról, és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet módszertanával számol belőle létminimumot, különböző összetételű háztartásokra. Ezek a számítások arra vezettek, hogy 2017-es adatok alapján a bolgár, román és magyar minimálbér még többkeresős családok esetén is alacsonyabb a létminimumnál, de van néhány más ország (köztük Szlovákia, Lengyelország, Csehország, de Portugália és Spanyolország is), ahol a minimálbér önmagában nem éri el azt.

Egy európai jogszabály előkészítése során kötelező a hatásvizsgálat elvégzése. Ehhez a német minimálbér nem régi bevezetése szolgált gyakorlati tapasztalatokkal is. Megállapítható, hogy ez az intézkedés nem járt számottevő negatív hatással a foglalkoztatásra. A minimálbér emelésének hatását a gazdaságra, illetve a vállalkozásokra már több példán lehetett vizsgálni, mert a minimálbérváltozások hatása is mérhető volt. Érdekes, hogy a minimálbérek emelése a főleg belföldi keresletre termelő kis- és középvállalkozásoknak inkább kedvezett, a keresletnövekedés miatt. Az exportra termelő vállalkozások forgalma, illetve nyereségessége csökkent, ez elsősorban a nagyvállalatokat érintette. Más gyakorlati példák az ifjúsági minimálbér területén álltak rendelkezésre, az ezekről megjelent tanulmányok nem festettek egyértelmű képet a hatásokról, a külön ifjúsági minimálbér több helyen megnövelte a foglalkoztatás vonzerejét, más felmérések szerint viszont az ifjúsági munkanélküliség növekedésével járt.

Az is csökkenti a rendelet hatását, hogy érintetlenül hagyják a minimálbér megállapításának tagállamonként eltérő módját is – főleg azoknak a tagállamoknak volt ez fontos, ahol már eleve kollektív alku és nem jogszabály határozza meg a mértékét. Ezt amellett, hogy már a megelőző viták során látni lehetett, hogy enélkül az elfogadás esélye minimális, az is befolyásolhatta, hogy a minimálbér az átlagbérhez képest ezekben az országokban a legmagasabb.

Ugyanakkor az érdekképviseletek valós beleszólása („időben és ténylegesen” – fogalmaznak a javaslatban) is követelményként került be az irányelv-tervezetbe – irányelv volta azt jelenti, hogy a tagállamok számára szab meg kötelezettségeket, és előírásai csak akkor lépnek életbe, amikor a tagállamok saját jogukba átültetik. Konkrétan az említett referenciaértékek kiválasztásába és meghatározásába és a minimálbérszint megállapításába és aktualizálásába kell bevonni az érdekképviseleteket.

Fontos a minimálbér valós értéke szempontjából, hogy a minimálbérek eltérései és a belőlük történő levonások egyrészt szintén érdekegyeztetés tárgyát kell képezzék, és hogy korlátozásként előírják, hogy a levonások, amelyek a minimálbért a jogszabályban meghatározott szint alá csökkentik, szükségesek, objektív módon indokoltak és arányosak legyenek (arányos alatt a céllal arányost, nem matematika arányosságot kell érteni). Tehát a minimálbéresek fizetéséből a munkáltató például csak korlátozottan alkalmazhat levonásokat. Ha az összehasonlítás a rendszeres levonások (adó, társadalombiztosítás stb.) utáni, „nettó” bérekre vonatkozik, a magyar egykulcsos jövedelemadó és a járulékok nem esnek ez alá a szabályozás alá.

A fentiekből azt a következtetést lehet levonni, hogy a magyar minimálbér emelése nem várható, noha az nem tekinthető kiemelkedően magasnak.

Miután a regresszió tilalma is szerepel a tervezetben, tehát ahol a minimálbérben részesülők kedvezőbb helyzetben vannak, mint a minimális követelmény, az új szabályok nem képezhetnek alapot arra, hogy ez a helyzet romoljon, akkor sem lenne várható a minimálbér csökkenése, ha az magas lenne. Meg kell azonban jegyezni egyrészt, hogy más összehasonlítási módszerek még vezethetnek más eredményre. Ezt két ellentétes körülmény befolyásolhatja: egyrészt köztudott, hogy a magyar kormány politikai okokból a magas minimálbért pártolja, másrészt viszont szabadon választhatja meg a lehetséges megoldások közül azt, amely kedvező képet mutat.

A helyzet árnyalására azért az előkészítő anyagból érdemes még néhány elemzést kiemelni:

Miután az egyes országokban különbözőképpen áll össze a dolgozók jövedelme, a bruttó és a nettó bérek összehasonlítása eltérő eredményekre vezet. A német alkotmánybíróság például megtiltotta, hogy a létminimumnak megfelelő bérekből adót vonjanak le, míg Magyarországon a minimálbért ugyanakkora százalékos mértékű adó terheli, mint a legmagasabb fizetéseket. Ezért egy egyedülálló, se családi, se lakhatási támogatásban nem részesülő kereső nettó jövedelmét hasonlítva az átlagbérrel, 40%-kal Magyarországon a legalacsonyabb ez az arányszám az Unió országai közül. Ennek oka az átlagbérnek a medián bérhez képest már említett magas volta.

Emellett az országonként eltérő árszínvonal és árfolyamok is befolyásolják a képet: a magyarnál alacsonyabb román és a nem sokkal magasabb lengyel minimálbér vásárlóereje a magyarnál magasabbra jön ki.

Az országok közötti különbségek csökkentek az utóbbi években, állapítják meg az elemzők, az alacsonyabb minimálbérek jobban növekedtek, de maradt még elegendő eltérés. A kiegyenlítő hatáshoz az is hozzájárul, hogy a fent említett vásárlóerő- elemzés szerint az alacsony minimálbérek vásárlóerő-paritáson számított értéke nominális értéküknél magasabb, míg a magasabb minimálbéreké alacsonyabb.

A termelékenység és a minimálbér változása 2008 és 2018 között nagyon kevés országban volt szinkronban egymással – Horvátország és Spanyolország mellett csak a gazdagabbakban (Hollandia, Belgium, Luxemburg és Franciaország). Görögországban mind a termelékenység, mind a minimálbér csökkent, körülbelül azonos mértékben. Málta és Írország esetében a minimálbér a termelékenységnél kisebb mértékben nőtt, míg sok kelet-európai országban (főleg Szlovákiában, Bulgáriában és Magyarországon) a minimálbér növekedése jelentősen meghaladta a termelékenység növekedését.

Érdekes a minimálbérrel ellátottság mértéke: az irányelv-tervezet előírja, hogy a kormányok érjék el, hogy a minimálbért minden jogosult megkapja, ugyanakkor eltérő az a hányad, akik a dolgozók közül a minimálbért kapják, vagy ekörül keresnek: Magyarországon 8% körüli, míg Kelet-Európában ennél kisebb az arányuk Szlovéniában, Csehországban és a balti államokban, míg Horvátországban és Romániában lényegesen magasabb (az utóbbiban 25%-nál is több). Jelentős a minimálbéresek aránya általában a vendéglátásban. Az egészségügyben ugyan kisebb az arányuk az átlagnál, de nagyobb a közalkalmazottakhoz képest. Ebben a tekintetben Magyarország és Észtország kivétel. Az nem derül ki az elemzésből, hogy ennek a közalkalmazottak rosszabb helyzete, vagy az egészségügyi dolgozók jobb fizetése az oka.

Az alacsony fizetésű dolgozók részaránya, illetve a bérek részesedése a nemzeti jövedelemből erősen függ a kollektív szerződések elterjedtségétől. Értelemszerűen a kollektív béralku csökkenti az alacsony bérű dolgozók arányát, és növeli a bérek részesedését a nemzeti jövedelemből. Magyarország (ahol a medián kétharmadát vagy annál kevesebbet keresők aránya nagyjából megfelel az uniós átlagnak) érdekes módon ellenkező irányban lóg ki a trendből ezen két kritérium szerint: a kollektív béralkuk alacsony aránya dacára a trendből következőnél kisebb az alacsony bérű dolgozók száma, míg a bérek részesedése a nemzeti jövedelemből alacsonyabb a trend alapján várhatónál.

Megvizsgálták az alacsony fizetésű dolgozók szubjektív érzetét is. Csak hat országban jelezték Magyarországnál többen, hogy nem tudnak megélni a fizetésükből, három kelet-európai és három dél-európai országból.

Összességében az új rendszertől nem várható a minimálbér jelentős emelkedése hazánkban (de politikai szempontok ezt felülírhatják), a gyakorlat átláthatóbbá válása mégis pozitív lehet.

Ha a módszertan is megalapozottabb lesz az irányelv hatására, az mind az alacsony keresetű munkavállalóknak, mind a vállalkozásoknak segíthet.

