Nagyot fordult a világ: lassan kamatvágás felé kacsingathat az MNB

A forint utóbbi hetekben mutatott erősödésének köszönhetően ma már nagyobb az esély arra, hogy az MNB következő lépése kamatcsökkentés lesz, mint emelés. A Portfolio által megkérdezett elemzők a keddi ülésen és a csütörtöki egyhetes betéti tenderen még nem várnak érdemi lépést, de december közepén több fontos kérdésben is döntenie kell a Monetáris Tanácsnak, így kapóra jöhet a kamatkondíciók felülvizsgálata is.

Most még egy unalmas ülés jöhet

Kedden megint összeül az MNB Monetáris Tanácsa, hogy határozzon a kamatkondíciókról, a mostani ülésen egyelőre nem várható változtatás, várhatóan marad a jelenlegi 0,6%-os alapkamat és a kamatfolyosó. Mivel most elsősorban az egyhetes betéten keresztól befolyásolja a kamatkondíciókat a jegybank, ezért a keddi ülésnél is fontosabb lehet a csütörtöki tender. A Portfolio által megkérdezett elemzők a héten egyik esetben sem várnak változást, vagyis maradhat az alapkamatnál 15 bázisponttal magasabb, 0,75%-os egyhetes ráta is.

A csütörtöki tenderen egyébként már két fejleményt is figyelni kell:

Egyrészt a meghirdetett kamatot, hiszen szeptember végén ezen az eszközön keresztül szigorított az MNB a kamat felemelésével. Másrészt azt, hogy a jegybank továbbra is elfogadja-e a bankok által benyújtott összes ajánlatot. Ha nem, akkor megszűnik az egyhetes betét irányadó jellege, ismét a 0,6%-os alapkamat lenne az irányadó, vagyis a gyakorlatban ez is felérne egy 15 bázispontos lazítással.

Most egyelőre egyikre sincs komoly esély, vagyis várhatóan csütörtökön szinten marad az egyhetes kamat, és a jegybank korábbi kommunikációja alapján még jó ideig ez lehet az irányadó eszköz. A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint leghamarabb 2021 első felében jöhet el az a pillanat, amikor nem az egyhetes betét kamata lesz az irányadó, de van olyan is, aki szerint még 2022-ben is a mostani monetáris politikai keretrendszer uralkodhat.

De akkor mégis mire figyeljünk kedden?

A fentiek ellenére a mostani kamatdöntés is tartogathat érdekességeket, izgalmakat, de azok várhatóan a Monetáris Tanács közleményéből jöhetnek majd. Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató közgazdásza úgy véli, hogy kettősség jellemezte az utóbbi egy hónapot az MNB számára fontos frontokon: az infláció tovább csökkent, ezzel elérte a célsáv közepét, és a forint is erősödött, ugyanakkor az inflációs nyomás annyival nem csökkent, hogy lazíthasson a jegybank, és a forint továbbra is gyenge szinten van.

A szakember szerint a kamatcsökkentés ellen szól az is, hogy a jegybank korábban hangsúlyozta, hogy a 0 százalékos szinttől biztonságos távolságot szeretne tartani, illetve, hogy a gazdasági szereplők döntéseiben kevéssé játszana szerepet egy lazítás, azt inkább a vírushelyzet és a bevezetett korlátozások határozzák meg, így nem lenne hatékony egy lazítás. Azt viszont elképzelhetőnek tartja, hogy a csütörtöki tenderen 0,6%-ra csökkenti az egyhetes kamatot az MNB, és ezen keresztül lazít.

2020 végére már ez az alap várakozása, vagyis, ha most nem, akkor decemberben csökkentheti a betéti kamatot a jegybank.

Egyre inkább az látszik, hogy a jegybank legutóbb felvázolt alappályájához képest egy alacsonyabb inflációval és nagyobb gazdasági visszaeséssel jellemezhető pálya kezd megvalósulni – vélekedik Virovácz Péter. Az ING Bank elemzője szerint éppen ezért nő annak esélye, hogy ha nem is a héten, de az év végéig csökken majd az egyhetes betét kamata, hiszen az MNB elkezdhet azon gondolkodni, hogyan tudná erősebben támogatni a magyar gazdaságot.

Persze a lazításhoz kell az is, hogy a forint erősebb és stabilabb legyen, az utóbbi hetekben a 370-es történelmi mélypont közeléből 355-ig erősödött vissza a magyar deviza. Ha pedig ez a tendencia fennmarad, és a forint a régiós versenytársaknál jobban teljesít majd, akkor az tovább növelheti a jegybank mozgásterét.

Vagyis jelentős a fordulat az előző hónaphoz képest, amikor még a forint jelentős nyomás alatt volt és az amerikai elnökválasztás kimenetelét övező bizonytalanság bizony még felvetette annak lehetőségét is, hogy kamatemelésre kerüljön sor.

Egy ilyen forgatókönyv valószínűsége mára minimálisra csökkent

emeli ki Virovácz.

A decemberi ülés lesz izgalmas

Többször említettük, hogy a decemberi üléssel kapcsolatban már most erősebbek a várakozások, hiszen, ha most nem lép a lazítás irányába a jegybank, akkor azt december közepén megteheti. Ráadásul akkor új GDP- és inflációs előrejelzés is érkezik, így alkalma lesz a Monetáris Tanácsnak felülvizsgálni az eszköztárat a kilátások függvényében. Emellett bekalkulálhatják a járvány második hullámának gazdasági hatását.

A kamatkondíciók mellett az év végéig esedékes lehet az eszközvásárlási program technikai felülvizsgálata is. A QE keretösszege 1000 milliárd forint, a megvásárolt állampapírok állománya pedig már elérte a 700 milliárdot, vagyis az eddigi heti 40 milliárd körüli vásárlásokkal december végéig kifogyhat a keret. A jegybank korábban utalt arra, hogy a határ elérése előtt technikai felülvizsgálatot hajt majd végre, illetve azt is hangsúlyozta, hogy hosszútávon tervez a kötvénypiaci jelenléttel. Vagyis valószínűleg a keretösszeg emelése jön majd szóba az év végéig, emellett a program más elemein is módosíthatnak.

