Koronavírus Magyarországon: súlyosabb lefolyás, nehezebb felépülés várhat a cukorbetegekre a szakorvos szerint

A cukorbetegség is krónikus betegség, emiatt a szakorvos szerint a veszélyeztetett csoportba tartoznak a diabéteszesek, a koronavírus-betegség szempontjából is. Sokan nem is tudják, hogy betegek, mert ez a kór sokáig tünetmentes – írja az Infostart.