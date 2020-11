Megint megvett 40 milliárdnyi állampapírt az MNB

Az eddig megszokott rendben 40 milliárd forintnyi államkötvényt vásárolt keddi aukcióján az MNB – derül ki a jegybank honlapjáról. Így összesen már több mint 760 milliárdnál jár az eszközvásárlási program.

Nem okozott meglepetést azzal az MNB, hogy a 2031/A, 2038/A és 2041/A sorozatú papírokra hirdetett meg aukciót kedden, hiszen az utóbbi hetekben is ezeket vásárolta. A 2031-es kötvény esetében a 61,7 milliárdnyi felkínált mennyiségből 35,95 milliárdot fogadtak el 2,14%-os súlyozott átlaghozam mellett, ami minimális csökkenést jelentett a múlt héthez képest, viszont 3 bázisponttal meghaladta a hétfői másodpiaci hozamot.

A 2038-as kötvényből 7,3 milliárdot kínáltak fel megvételre a bankok, ebből 2 milliárdot fogadott el az MNB. A súlyozott átlaghozam 2,31% lett, ami egy hajszálnyi emelkedést jelentett. A 2041-es kötvényből szintén 2 milliárdot vettek meg a 6,2 milliárdnyi kínálatból, a hozam pedig 4 bázisponttal csökkent a múlt heti aukcióhoz képest.

A mostani vásárlások mellett hétfőn az is kiderült, hogy a múlt héten további 10 milliárdnyi állampapírt vett a másodpiacon az MNB, így összesen már 764,2 milliárd forintnál jár az eszközvásárlási program.

Több kötvény esetében továbbra is közelíti a jegybanki állomány a szeptemberben megemelt 50%-os limitet. Az 1000 milliárdos keretösszeg miatt hamarosan egyébként is technikai felülvizsgálat jöhet a programban, akkor további terveket is elárulhat az MNB a QE-vel kapcsolatban.

