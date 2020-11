Müller Cecília: vizsgáljuk, hogy be kell-e vezetni újabb intézkedéseket a koronavírus miatt

Ellenőrizzük, hogy mindenhol rendelkezésre áll-e influenza elleni oltóanyag. Eddig a Fluart oltóanyag 74%-a kerül felhasználásra. Van, ahová második szállítmány is kiszállításra került, és a héten egy harmadik szállítmányt is útjára bocsátunk - közölte Müller. Ha többletigény mutatkozik, akkor átcsoportosítást is végrehajtunk - tette hozzá.

A gyermekeknek készített oltóanyagból 20%-a került elosztásra. Arra kérte a szülőket, hogy jelezzék a háziorvos felé, hogy kérnek-e oltást. Ha nem fogy el, akkor felszabadítják a felnőttek számára.