Sinkó Ottó: nemcsak a járványügyi intézkedésekben kellene másolni Ausztriát

Sinkó Ottó nem támogatja az iparűzési adó átmeneti felfüggesztését, mert nem rászorultsági alapon történne. A Videoton társ-vezérigazgatója szerint azokat kell segíteni különböző eszközökkel, akik megsínylik a járványt, akik viszont nem szenvednek, azoknak nincs szükségük erre. Úgy véli, hogy a kormánynak a cégek által bevezetett járványügyi intézkedések költségét kellene támogatni. Ne csak a járványügyi intézkedéseket, hanem a gazdaságiakat is másoljuk le Ausztriáról – tanácsolta Sinkó, aki szerint a bajba került magyar cégek az előző évi adóbefizetéseik alapján kaphatnának támogatást, hogy túléljék a válságot. Már nem veszik a bizonytalan jövőbe, hogy mikor lesz vége a válságnak, hiszen belátható távolságon belül van a vakcina, így most kellene célzott támogatás a cégeknek.

Az iparűzési adó rendszerét régóta kritizálom és rossznak tartom, mert a veszteséges cégeket is sújtja, viszont ebbe a rendszerbe nem a járvány ürügyén kell belenyúlni, hanem átgondoltan, a teljes adórendszer, ezen belül az önkormányzati működés felülvizsgálatával kell változtatni rajta, hiszen ez egy versenyképességi kérdés. Helyeslem, hogy a kamara szorgalmazza a változást, viszont ezt semmiképpen nem járványügyi intézkedésként kellene tenni. Az iparűzési adót az adózási rendszer részeként kellene értelmezni – mondta a Portfolio-nak Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója.

Az MKIK javaslata két sebből vérzik. Méltánytalanul és indokolatlanul nagy terhet ró az iparűzési adó bevételekből élő önkormányzatokra, továbbá nem rászorultsági alapon határozza meg, hogy ki mentesüljön az adófizetés alól, hanem egységesen adná a kedvezményt a cégeknek – emelte ki Sinkó.

A Videoton vezére Szerinte az alapján kell kedvezményeket, támogatásokat adni a cégeknek, hogy kit milyen mértékben sújt a vírushelyzet.

Parragh László MKIK-elnök 2020-ban és 2021-ben is elengedné a kkv-szektor által fizetett iparűzési adót, miközben az önkormányzat által kivetett adókat is befagyasztaná.

„Tudom, hogy magunk ellen beszélek, de nem az exportra termelő vállalatok vannak leginkább bajban, akik sokat profitálnának az adófizetés felfüggesztéséből, hanem például a szolgálató szektor, az idegenforgalom, a vendéglátás – mondja Sinkó Ottó, aki szerint a kamara feladata az lenne, hogy beazonosítsa azokat a vállalatokat, szektorokat, amelyek gondban vannak, és olyan javaslatokat fogalmazzon meg, amely ezeket támogatja, ugyanis helyzeténél fogva sokkal több ismerete van erről a Kamarának, mint másoknak.

Sinkó úgy látja, hogy a külföldre termelő feldolgozóipari cégek viszonylag jól vészelik át a válság időszakát, főképp az exportra termelők – euróban képződik a bevételük nagy része –, akiknek a forint árfolyamgyengülése is segítséget nyújt.

Furcsállom, hogy miért a kamara tesz egy ilyen javaslatot, mert nem gondolom, hogy ez lenne az elsődleges feladata - folytatta. Az adózási rendszer alakítása, átalakítása a kormányzat feladata, azaz, hogy átgondolja, miként rendezné át a központi és az önkormányzati bevételeket, illetve ehhez kapcsolódóan a feladatokat, kiadásokat. Sinkó szerint ez nem járványügyi kérdés, és szokatlan, hogy a Kamara javasol ilyen lépést.

Sinkó úgy látja, hogy

a járványügyi intézkedések kapcsán bőven volna mit segíteni a vállalatoknak, ugyanis jelentős többletköltséget jelentenek ezek az intézkedések.

A Videotonnál pl. – számos egyéb intézkedés mellett – tesztelik is a munkavállalókat, pedig erre egy hatóság sem kéri vagy kötelezi a céget. Viszont a járvány terjedése és a dolgozók védelme érdekében mégis megteszik, rendszeresen végeznek antigén és antitest teszteket illetve PCR mintavételeket, át is alakították ehhez az orvosi rendelőt. „Nem csak mi, hanem számos más vállalat teszi ezt, hogy megvédje a dolgozókat a vírustól. Ugyanolyan biztonságban kell érezniük magukat munka közben, mint otthon, a termelésben legtöbbünknek nincs home office” – mondta. Szerinte a kormánynak olyan rendszert kellene biztosítani, ami ezeket a többletköltségeket elismeri, fedezi, illetve visszatéríti adó- vagy járulékbeszámítás formájában, a hatóság számára megnyugtató, akár utólagos ellenőrzés mellett. Lokálisan ugyanis sokkal gyorsabban, hatékonyabbak tudják kezelni a cégek a koronavírus-helyzetet, a védekezést, tesztelést, kontaktus kutatást, mint központilag.

A Videoton vezére a táppénz elszámolásának kérdését is fontosnak tartja. A rendszer szerinte jelenlegi formájában messze túlterhelt, túladminisztrált, sok tekintetben az összeomlás jeleit mutatja. A háziorvos például nem meri kiadni az antigén teszt szerint pozitív koronavírusos betegek a megfelelő, 7-es kódú táppénzpapírját, így végül nem az állam, hanem a cég fizetik a vírusos eset táppénzét. „A munkáltatók képesek és készek arra, hogy segítsék a védekezési folyamatot, de az államnak is segíteni kellene az egészségügyi költségek méltányos viselésében” – hangsúlyozta.

Szerinte nemcsak a járványügyi intézkedésekben kellene követnünk Ausztriát, hanem abban is, amilyen gazdasági döntéseket hoznak.

„Magyarország nem Ausztria, nincs annyi forrása az államnak, de nyilvánvaló, hogy nekünk is támogatni kellene a bezárni kényszerülő vállalkozásokat. Ott 80%-ban megtérítik a kieső bevételt, nálunk ez nyilván elviselhetetlenül magas arány lenne, viszont nincs akadálya, hogy ugyanúgy az előző év adóbefizetése alapján, de kisebb százalékban határozzák meg a támogatás mértéket” – mondja Sinkó, utalva a bezáró éttermekre és vendéglátóhelyekre, amelyek csődközelbe kerültek a kényszerbezárás után. A Videoton vezére szerint benne lehet a pakliban, hogy még több korlátozást vezetnek be Magyarországon, még több szektor kerül bajba, így a támogatások nem várhatnak. „Ha a tavaly befizetett adó mértékét tekintjük kiindulási pontnak, akkor az elfogadottabbá teheti az adóbefizetést, hosszú távon javíthatja az adózási morált is” – vélekedett.

Az intézkedésekre gyorsan van szükség, mert a vírus ugyan tetőfokán tombol, viszont már nem kell végtelen sok ideig fenntartani azokat, hiszen belátható távolságon belül van 3-4-5 vakcina is, amelyeket a világ különböző pontjain fejlesztenek

– fogalmazott. Ez a helyzet merőben eltérő ahhoz képest, amire korábban, akár még a második hullám elején is gondolhattunk. „Korábban nem tudtuk, hogy meddig kell kibírnunk, de most már jó esetben csak nagyjából 6 hónap lehet hátra a vírusválságból” – mondta Sinkó, hiszen addigra remélhetőleg megfelelő mennyiségű védőoltás áll majd rendelkezésre és a vírus visszaszorul. „Ha valaki beugrik a medencébe és lebukik a víz alá, senki sem gondolja azt, hogy képes kopoltyút növeszteni és a víz alatt élni, viszont képes venni egy nagy levegőt és visszatartani egy ideig. Itt tartunk most a vírussal: nem egy új életformára kell hosszú távra berendezkedni, hanem kibírni egy átmeneti, véges időszakot” – mondta Sinkó, aki szerint körülbelül 6 hónap múlva a vírus tekintetében nagyon nagy valószínűséggel felszabadulunk és újra lélegezhetünk. „Ne gondoljuk viszont, hogy ezzel a válság is egy csapára megszűnik, de a helyreállítás legalább meg tud indulni. Ehhez kellene igazítani a járványügyi szabályokat, a támogatásokat, és ehhez kell most összefogni” – hangsúlyozta.

