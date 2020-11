Orbán a magyar vétóról: nem vesznek el tőlünk forrásokat, minden fejlesztés megvalósul

A helyreállítási alapból várható összes forrás mögött valójában hitel van (közös unós kötvénykibocsátás) – hangsúlyozta Orbán a műsorban, így arra utalt, hogy valójában, ha ebből kimaradnánk, akkor sem veszítenénk forrásokat (támogatásokat). Közben a 7 éves keretköltségvetésből várható támogatásokról nem beszélt, mert a jogállamisági mechanizmus azokat is veszélyeztetné.

Orbán végig a helyreállítási alapra utalva azt hangsúlyozta tehát, hogy az mind valójában hitel, és ha ebből kimaradnánk, akkor nem is lehetne pénzt elvenni Magyarországtól, ráadásul mi egyébként is tudunk felvenni hitelt, meg is tettük múlt héten is, amikor 2,5 milliárd eurónyi devizakötvényt kibocsátott az ország.

A kormányfő leszögezte: minden fejlesztés meg fog történni Magyarországon, amit 2030-ig elterveztünk, mert rendelkezésre áll minden szükséges pénz.

Később arra utalt, hogy ha a jogállamiság miatti vita elhúzódna, és nem indulna el a válságkezelés (tehát a helyreállítási alap), Magyarország akkor is megindítja tavasz végén azokat a programokat, amelyeket akarunk, fejlesztés és program nem fog elmaradni.

A műsorban egyébként Orbán elismerte, hogy a múlt héten hirtelen lebonyolított devizakötvény-kibocsátás valójában nem a jövő évi devizalejáratok előfinanszírozását szolgálta csak, hanem azt is, hogy nem tudták, hogyan futnak majd ki a jogállamisági viták és ezért tartalékot akartak képezni, hogy stabil költségvetési helyzet mellett tudják folytatni a vitákat.

Felvettünk 2,5 milliárdot, ezt azokra a fejlesztésekre fogjuk elkölteni, amiket egyébként is akartunk éa részben pedig a lejáró adósságokra – fogalmazott és utalt rá, hogy hitelt bármikor tudunk felvenni a tőkepiacokról, akár még az ázsiai piacokról is.

Olyan erős lábakon állunk, hogy Magyarország bármilyen nehéz időszakot a saját erejének köszönhetően nemcsak átvészel, hanem fejleszteni is tud.