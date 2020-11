Parragh: nagyon közel vagyunk a 4-5%-ra vágott társasági adókulcshoz

Azért van ez a nagy felháborodás az iparűzési adó két évre való eltörlésével kapcsolatos javaslatunk körül, mert a legérzékenyebb pontra tapintottunk, mint amikor a fogorvos a szuvas fogat kopogtatja – reagált a Kossuth Rádió ma reggeli adásában Parragh László. A Magyar Kereskedelmi Iparkamara elnöke közben azt is elárulta, hogy „nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy 5%-ra, akár 4%-ra levigyük a társasági adót, itt Brüsszel véleményével kell még foglalkozni”.

A rövid interjú első felében Parragh azon minapi javaslatáról volt szó, miszerint 2 évre (2020 és 2021) el kellene törölni a helyi iparűzési adót a válságra hivatkozva. Ennek kapcsán a bevezetőben már mondott hasonlat mellett azt mondta: az önkormányzatok régi beidegződés alapján hozzá vannak szokva a hipából beérkező pénzekre, ami egy szabad forrás, de „nincs még egy ilyen adónem az EU-ban”, ami egyébként is még a rendszerváltás idejéből származik.

Parragh szerinte igenis ki kell tárgyalni, hogy mi legyen ezzel az évi 840 milliárd forintos hipa-forrással, amit az önkormányzatok szednek be, és a kamara egyébként is évek óta feszegeti ezt a kérdést, hogy gondolják végig a kormányzati döntéshozók. Arra a műsorvezetői kérdésre, hogy mikor lehet dönteni a hipáról, két utat mondott Parragh:

vagy most év végén „valamilyen elhatározásra kell jutni, hogy mi az álláspont a 2020-as évről”

vagy „egy darabig várunk még és vitatkozunk róla”.

Az MKIK elnöke a minap arra is javaslatot tett, hogy be kell fagyasztani az adókat az önkormányzatoknál, mert a vállalkozói érdekek szempontjából „nem szabad megengedni az önkormányzatoknak, hogy egyik adónemből a másikba vigyék át az adóemelési terveiket”.

Azt is jelezte, hogy a kormánynál is be kell tiltani az adóemeléseket, de ott már úgyis csökkentést lát és ennek kapcsán mondta azt a most 9%-os társasági adókulcs kapcsán, hogy

nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy 5%-ra, akár 4%-ra levigyük a társasági adót. Itt Brüsszel véleményével kell foglalkozni.

Arra a kérdésre, hogy ezekre az adóügyi javaslatokra hogyan reagál a költségvetésért felelős Pénzügyminisztérium, nem mondott konkrétat Parragh. Azt viszont elismerte, hogy nincs könnyű helyzetben a tárca, mert a válság miatt eleve csökkennek az adóbevételek, és közben a védekezési és élénkítési célú kiadások nőnek, de összességében megfogalmazása szerint „állják a sarat” a tárcánál.

Varga Mihály azon tegnapi véleményével kapcsolatban, miszerint jövőre már növekedni fog a gazdaság, Parragh azt mondta: „teljesen igaza van”, majd annyival kiegészítette a pénzügyminiszter előrejelzését, hogy „én a 2021 első felét még leírnám, valamikor 2021 második fele az, amikor a mostani ismereteink szerint egy növekedéssel tervezhetünk”.

