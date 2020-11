Karácsonyi roham az üzletekben: újra megindul a felhalmozás?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A járvány ellenére is karácsonyi rohamra számítanak a legnagyobb hazai üzletláncok. A Spar például már most azt ajánlja, hogy mindenki időben foglaljon házhozszállítási, vagy bolti átvételi időpontot. Bár a tavaszihoz hasonló, nagy felhalmozást még egyik mégkérdezett boltlánc sem tapasztalt, de a Lidl-nél például úgy számolnak, hogy a korlátozások akár újra elindíthatják a hullámot. Az Aldi is úgy látja, hogy a hagyományos karácsonyi szezon mellett a járvány is megdobja a forgalmat, hiszen még többen fognak otthonaikban főzni, sütni.