Ami eddig volt az semmi, most jöhet az igazi robbanás a Teslánál

Az optimista célárfolyamot az támogatja, hogy a Tesla 2023-ra elérheti az egymillió leszállított járműre vonatkozó céljait, de még az sem kizárható, hogy ez már egy évvel korábban megtörténik. Ez azt jelenti, hogy ha minden összejönne az elektromosautó-gyártónak a következő időszakban, akkor a részvények árfolyama elérheti akár az 1000 dollárt is. Ez részben a következő 2 évben meredeken felfelé ívelő európai és kínai elektromos autó adaptációnak lenne köszönhető, de vannak más pozitívumok is – írta elemzésében a Wedbush elemzője, Daniel Ives.

A Wedbush elemzője igazi zöldmezős beruházási lehetőségnek látja Kínát, ahol:

Az elektromos autó értékesítések megduplázódhatnak a következő néhány évben tekintve a felgyülemlett igényeket a járművekre, annak minden árszegmensét illetően.

A Tesla sanghaji gigagyára pedig komoly versenyelőnyt biztosít Elon Musk cége számára, ugyanakkor rajtuk kívül mások is profitálhatnak a gyorsan bővülő keresletnek köszönhetően, mint a BYD, a Nio, az Xpeng vagy a Li Auto.

Európában az igényeket elsősorban a dekarbonizációs célok vezérlik, mint például az Európai Unió klímaterve, így nagyobb hangsúly kerül az elektromos autókra is. A legtöbb vásárló Franciaországból, Németországból, Olaszországból és az Egyesült Királyságból kerülhet ki.

A Tesla berlini gyára egy nagy lépés volt a megfelelő irányban, amely növelheti a profitrátákat és könnyítést jelent az európai logisztikát és leszállítást illetően.

Végül az is a Tesla és az elektromosautó-gyártók mellett szól, hogy Joe Biden elnöksége alatt várhatóan növelni fogja az ezzel kapcsolatban elérhető adókedvezmények mértékét és más ösztönzőkkel is támogathatja majd az értékesítéseket.

Mindezeknek köszönhetően Dan Ives szerint nem kizárt, hogy ha minden feltétel összeáll, akkor a Tesla árfolyama elérheti akár az 1000 dollárt is az optimistább modellek alapján.

Az alap eseti célárfolyamot pedig szintén megemelte az elemző 500 dollárról 560 dollárra.

Véleménye szerint:

Most, hogy a Tesla elérte a fenntartható profitabilitást és bekerült az S&P 500-ba is, a bikapiaci sztori most már csak az elektromos autók 2021-es kereseti igényeinek növekedésétől függ.

Az elemző várakozásai szerint 2025-re az elektromos autók adhatják a globális autóértékesítések 10 százalékát a mostani 3 százalék helyett. Ez pedig különösen az egyébként is vezető helyet elfoglaló Teslának kedvezhet majd, különösen a kínai értékesítések tekintetében. Ezen belül is az alacsonyabb árfekvésű Model 3 lehet majd, ami a keresletet vezérli, de a Cybertruck és a Model Y SUV változata is hozzájárulhat az egymilliós leszállítási célok eléréséhez.

A Tesla árfolyama idén 485 százalékot emelkedett már, a piacnyitást megelőző adatok alapján ma pedig 2,5 százalékkal feljebb nyithat majd.

