Nem tárgyalt a kormány az iparűzési adó két éves eltörlésének javaslatáról

Az Országgyűlés hétfői plenáris ülésén az LMP képviselője, Csárdi Antal arról tett fel azonnali kérdést, hogy mi lesz az iparűzési adó sorsa és erre a kormány nevében Tállai András adózásért felelős államtitkár, a NAV volt vezetője válaszolt, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy a kormány nem tárgyalt a kérdésről.

A hvg.hu beszámolója szerint Tállai azt mondta:

az iparűzési adó felfüggesztéséről nincs előterjesztés, a kormány még csak nem is tárgyalt róla.

Ez persze nem jelenti azt, hogy nem is készül majd róla előterjesztés és a kormány nem is fog a javaslatról tárgyalni, mindenesetre egyelőre nem történt ilyen. Amint mi is részletesen megírtuk a nagy visszhangot keltő javaslatot, a magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Parragh László arra tett javaslatot, hogy a válság miatti nehézségek enyhítésére minden cég számára töröljék el idénre és jövőre a helyi iparűzési adót és azért, hogy ezt más adónemek megemelésével ne tudják pótolni a helyi önkormányzatok, azt is javasolja, hogy tiltsák be az adóemelési lehetőségeit a helyhatóságoknak.

A javaslat még kormánypárti körökbe is nagy felzúdulást okozott, de Parragh erre múlt pénteken úgy reagált, hogy ez érthető, és ők egyébként is már régóta lobbiznak az adórendszer régi elemének a megreformálásáért, amire most lenne itt az idő.

A műsorban azt is jelezte, hogy nagyon közel járunk ahhoz, hogy 4-5%-ra csökkenjen itthon a társasági adó a mostani 9%-ról, és elvileg már csak egy uniós jóváhagyás kell hozzá.

