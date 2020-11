Nemcsak a koronavírus-járvány, hanem a vétó is lábon lőné a magyar gazdaságot?

A koronavírus-járvány második hullámának negatív hatása miatt a kelet-közép-európia gazdaságok jövőre mindössze 3,5%-kal növekedhetnek az Erste Bank friss előrejelzése szerint. Ez lassabb kilábalás, mint amit korábban vártak, azonban nem csodálkozhatunk rajta, a járvány ugyanis nem csupán az idei évre van negatív hatással. Mindemellett az EU-s kilábalási alap késése is problémát okozhat a gazdaságoknak. Magyarország idén nagyobbat eshet, mint a régiós átlag, jövőre azonban jobban teljesíthetünk a térségnél.

Black Friday a Portfolio-nál!

Az akció keretében a november 23. és november 27. között vásárolt éves Az akció keretében a november 23. és november 27. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 17907 forintért lehet megvásárolni. Ezzel is a minőségi gazdasági tartalomgyártást támogatod. Tudj meg többet

Az elmúlt hetekben érdemi szigorító intézkedéseket vezettek be a kormányok a koronavírus-járvány megfékezése érdekében, ennek ellenére az Erste által kalkulált kilábalási index nem romlott tovább november közepén. Az világos, hogy a kedvező nyári időszakhoz képest most kissé gyengébben teljesít a gazdaság, azonban a szigorításoknak egyelőre nincs annyira súlyos hatása a gazdaságra, mint a járvány első hullámában. Ez nagyrészt abból fakad, hogy az intézkedések nem annyira szigorúak, vagyis az élet nem állt meg teljesen. Az Erste kiemeli, hogy a jelenlegi intézkedések nagyrészt a szolgáltató szektort és a kiskereskedelmet érintik, azonban összességében nem okoztak jelentős visszaesést a mobilitásban: az emberek eljárnak vásárolni, de kevesebbet mennek munkába, helyette inkább otthonról dolgoznak.

Az Erste frissített előrejelzése szerint a magyar gazdasági idén 6,1%-kal eshet vissza, ami 0,3%-ponttal nagyobb zsugorodást jelent, mint ahogy korábban várták. A régiós országok átlagában 5,1%-os gazdasági visszaesést várnak, vagyis a magyar GDP 1%-ponttal múlhatja alul a régió teljesítményét.

A banki elemzők és gazdaságkutatók sorozatosan rontják az európai országok GDP-jének alakulására vonatkozó várakozásaikat, ez azonban nem meglepő. A legtöbb elemző és a legtöbb kormányzat abban reménykedett egy ideig, hogy a második járványhullám már mérsékeltebb lesz, talán érdemben meg sem szakítja a harmadik negyedéves kilábalási folyamatot, ez azonban szertefoszlott a nyár végén, illetve az ősz elején, amikor berobbant a vírus Európában. Ennek hatására szerte a kontinensen szigorú korlátozásokat vezettek be, amelynek a hatásait a negyedik negyedéves adatokban láthatjuk majd.

Az Erste elemzői úgy vélik, hogy a negyedik negyedéves teljesítmény negatív áthúzódó hatásai a 2021-es évet is érinteni fogják. Emiatt csökkentették a jövő évi GDP-növekedésre vonatkozó prognózisukat is. Nagyon valószínűnek tartják, hogy egyes korlátozó intézkedések hosszabb ideig maradnak érvényben, illetve az EU-s helyreállítási alapból is késhetnek a kifizetések.

Az elemzők az uniós alap kapcsán a magyar-lengyel vétóra utalnak, ami elhúzódó egyeztetésekhez vezethet az EU-val, és megakadályozhatja a források kifizetését a tagállamok számára. Tehát a fentiek szerint nem kis kockázata van annak, hogy az uniós költségvetés elfogadásának késlekedése az egész kontinens gazdaságát visszaveti, ami a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések mellett újabb problémát jelent. Így pedig a költségvetés magyar-lengyel akadályozása miatt ezeknek az országoknak is el kell szenvedniük a negatív gazdasági hatásokat. Kivéve persze akkor, ha az alappályához képest több adósságot bocsát ki egy ország: vagyis az adósságfinanszírozás rendes menete mellett megfinanszírozza a fejlesztési források keretét is. Magyarország úgy néz ki, hogy ezt az utat szeretné választani.

Az Erste úgy számol, hogy Magyarország gazdasága jövőre 3,9%-kal növekedhet, vagyis az idei visszaesést nem sikerül teljesen ledolgozni. A növekedés azonban meghaladhatja a régió 3,5%-os átlagát. A növekedésben persze minden bizonnyal fontos szerepet játszik a bázishatás: aki nagyobbat esik idén, az jövőre (a gyenge bázis hatására) valamivel gyorsabb kilábalásra is számíthat. Az Erste szerint Szlovákia számíthat a leggyorsabb növekedésre jövőre az autóipar erősödése és az új beruházások miatt: náluk 6%-kal nőhet a GDP az idei 6,2%-os visszaesés után, vagyis csaknem teljesen ledolgozhatják a koronavírus-járvány idei negatív hatásait.

Forrás: Erste előrejelzés

Címlapkép: Getty Images